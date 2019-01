Pr. Oldendorf. Das Grundstück an der Mindener Straße 5 in Pr. Oldendorf soll nun doch nicht gekauft werden. Der Rat der Stadt hatte im Dezember die Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gekippt – und seinen eigenen Beschluss, den er im September gefasst hatte, gleich mit.

Es geht um die sanierungsbedürftige ehemalige Spielothek an der B 65. Zu einem symbolischen Preis hätte die Stadt das Grundstück kaufen wollen, um das Gebäude abzureißen und – so fordert es das Denkmalamt – an seiner Stelle einen zweistöckigen Ersatzbau zu erstellen. Dort hätte dann im Untergeschoss die Stadtbücherei untergebracht werden können, für das Obergeschoss wäre zum Beispiel eine Nutzung durch das DRK, die Musikschule oder die Volkshochschule möglich gewesen. Dadurch wären dann wiederum im Bürgerhaus Räume für eine dringend erforderliche Erweiterung des Archivs frei geworden.

Bei einer solchen (oder ähnlichen) öffentlichen Nutzung, wären der Abriss und die Errichtung des Ersatzbaus grundsätzlich förderfähig gewesen: Bei einer im Haushaltsplanentwurf für 2019 veranschlagten Summe von 840 000 Euro (plus 30 000 Euro für die Einrichtung) hätte die Stadt rund 250 000 Euro aus eigenen Mitteln für die Baukosten aufbringen müssen und diese auf 60 Jahre abschreiben können, sodass die Baumaßnahme den Haushalt jährlich mit etwa 4 200 Euro belastet hätte.

Hätte, könnte, wäre: Was dem Rat im September und dem Haupt- und Finanzausschuss noch als geeignete und finanziell vertretbare Maßnahme erschienen war, das Stadtbild aufzuwerten, wurde vom Rat nun wieder verworfen – mit einer hauchdünnen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen.

Den Antrag, das Grundstück doch nicht zu kaufen, hatte die SPD gestellt: Es sei damit zu rechnen, dass der geplante Kostenrahmen nicht eingehalten werde und der Bau mal wieder teurer werde als gedacht: „Das, was wir uns vorgestellt haben, haben wir bisher nie erreichen können mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das befürchte ich auch hier,“ so Jan Hendrik Maschke. Außerdem schaffe man damit „einen Unterhaltungsaufwand für Jahrzehnte“. Zustimmung kam von der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) und der Wählergruppe UEB, die ebenfalls mit dem zu hohen Kostenrisiko argumentierten. Angesichts der langen Abschreibungsdauer und der geplanten Nutzung durch die Stadtbücherei merkte Bernd Lömker (UEB) noch an, es sei doch sehr fraglich, „ob es in 60 Jahren überhaupt noch Büchereien geben wird“.

CDU und Grüne betonten dagegen wie schon im Haupt- und Finanzausschuss den Wert für die Innenstadtentwicklung. „Wir haben die Chance, uns eines Schandflecks zu entledigen“, sagte Thomas Kunzemann (CDU). Auf völliges Unverständnis stieß der SPD-Vorstoß bei Grünen-Ratsherr Martin Schiegnitz: „Ich kann den Antrag nicht verstehen, erst recht nicht von der SPD, die sich sonst darüber aufregt, dass wir das Stadtbild nicht selbst prägen, sondern das Investoren überlassen“, sagte er. Jetzt versuche die Stadt selbst das Heft in die Hand zu nehmen – und stoße wieder auf Kritik. „Die Kosten sind so gering, dass ich mich frage, wie man dagegen sein kann. Und wir hätten dann etwas Neues und keine Ruine.“