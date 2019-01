Altkreis Wittlage. Von reichlich Knaller-Müll einmal abgesehen: Der Jahreswechsel im Wittlager Land wurde zwar lautstark und farbenprächtig eingeläutet, der Feier-Marathon verlief aber insgesamt eher ruhig. Es gab in der Nacht keine Einsätze für die Feuerwehren.

Viel Arbeit für die Polizei gab es hingegen im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke. Insgesamt rückte die Polizei dort zu 140 Einsätzen in der Silvesternacht aus. In Pr. Oldendorf an der Rathausstraße, und in Bad Oeynhausen sprengten bis dato unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomaten in die Luft. Beide Automaten wurden total zerstört. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten.

In Minden-Dankersen, Bachstraße, feierte gegen 23 Uhr eine Personengruppe auf der Straße. Ein 52-jähriger Tatverdächtiger aus Minden stach mit einem Messer auf seinen 20-jährigen Bekannten ein und verletzte ihn dabei schwer. Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Täter fest. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Motivs dauern an.

Um 2 Uhr kam es auf dem Bayernring in Minden zuerst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 15-köpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer größeren Schlägerei mit insgesamt fünf leichtverletzten Personen. Nach verbalen Streitigkeiten eines jungen Pärchens auf der Schwerinstraße in Minden schlug und trat ein 25-jähriger Tatverdächtiger auf seine 20-jährige Freundin ein und verletzte sie dabei. Er wurde von Polizeibeamten festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seine Freundin wurde von den Beamten betreut.

Gegen 5 Uhr kam es in Espelkamp bei einer Silvesterparty vor einer Gaststätte in der Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen fünf Beteiligten. Polizeibeamte trennten die stark alkoholisierten Kontrahenten und beschwichtigten die Lage. Mindestens drei Beteiligte trugen blutige Nasen davon. Um 1.15 Uhr geriet eine Hecke an der Gartenstraße in Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen, durch Feuerwerkskörper in Brand.

Insgesamt rückten die Beamten zu 12 Ruhestörungen aus, wurden zu 13 Einsätzen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern gerufen, kümmerten sich um vier hilflose Personen und wurden zu sechs Schlägereien und 10 randalierende Personen gerufen. Zwei alkoholisierte Personen blieben zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.