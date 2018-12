Im Juni entstand dieses Bild. Foto: Oliver Krato

Bad Essen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde Bad Essen wurde am 11. November ein Bürgerentscheid durchgeführt. In 18 Wahllokalen konnte über die Zukunft des Speichers an der Marina im Sanierungsgebiet Hafenstraße abgestimmt werden.