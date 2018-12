Altkreis Wittlage. Für das Aufräumen der Abfälle nach dem Silvesterfeuerwerk ist der jeweilige Verursacher zuständig, darauf weisen die drei Wittlager Gemeinden hin.

Es ist ein schöner Brauch, den Jahreswechsel mit einem Feuerwerk zu feiern. In allen Ortschaften des Wittlager Landes werden um Mitternacht Böller und Raketen gezündet, auch auf öffentlichen Plätzen und Verkehrsflächen. Es bleibt dabei nicht aus, dass eine Menge Abfall entsteht, der an Straßenseitenrändern, auf Geh- und Radwegen und in Grünanlagen zurückbleibt.

Der jeweilige Verursacher

Für das Aufräumen dieser Abfälle ist der jeweilige Verursacher zuständig, so die Kommunen. „Wer also durch Raketen, Feuerwerkskörper und ähnlichen Müll produziert, hat diesen zeitnah zu beseitigen. Es wäre toll, wenn sich unsere Ortschaften auf diese Weise gleich am ersten Tag des neuen Jahres von ihrer schönsten Seite präsentieren könnten“, so die drei Bürgermeister Timo Natemeyer (Bad Essen), Klaus Goedejohann (Bohmte) und Rainer Ellermann (Ostercappeln).