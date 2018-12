Jenny Schäuffelen und Joseph Schnurr in einem Sketch. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Traditionell fand am zweiten Feiertag das Weihnachtskonzert im Bad Essenern Schafstall statt, das ausverkauft war. In diesem Jahr mit dem Duo „Pariser Flair“ – Mezzosopranistin Marie Giroux und Pianistin Jenny Schäuffelen – sowie Tenor Joseph Schnurr. Mitgebracht hatte das Trio Glanzlichter aus Oper, Operette, Musical, aber auch einige Sketche, die die Lachmuskeln so richtig in Wallung brachten.