Heithöfen. Die frohe Weihnachtsbotschaft kommt für Heithöfen in diesem Jahr aus dem fernen Gambia, wo durch die Hilfe der Heithöfener Bürger und der dortigen Freiwilligen Feuerwehr ein kleines Mädchen von einer schlimmen Erkrankung geheilt werden konnte.

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünschen wir einander dieser Tage, wobei mit zunehmendem Alter der Wunsch nach einem „gesunden Neuen Jahr“ immer häufiger geäußert wird. Gesundheit ist eben das höchste Gut, wie man spätestens weiß, wenn einen die Zipperlein ereilen – und von ihnen bleibt wohl leider keiner verschont. Viel schlimmer als die eigene Erkrankung ist aber die eines Kindes, dem werden wohl alle Eltern auf der ganzen Welt zustimmen. Und so ist wahrscheinlich für alle nachvollziehbar, wie besorgt die Eltern der kleinen Evet Borry Jatta waren, als ihr Kind im vergangenen Januar mit eine Spina bifida zur Welt kam, die in ihrem Heimatland Gambia keiner behandeln konnte.

Transportkosten

Eine Operation aber war bei Evet Borry dringend angezeigt, denn der „Offene Rücken“, wie die Krankheit im Volksmund genannt wird, war bei ihr durch eine vier Zentimeter große Zyste im unteren Rückenbereich gekennzeichnet. Diese Zyste war nur mit einer hauchdünnen Membran überzogen und hochinfektiös. Doch in Gambia, einem der ärmsten Länder der Welt, gibt es keinen Neurochirurgen, der eine solche Operation hätte vornehmen können, und für den Transport in ein anderes Land, fehlte Familie Jatta das Geld. Viele Menschen und Organisationen schrieb Evet Borrys Vater Nicholas deshalb hilfesuchend an, darunter auch Gertrud Premke, Leserin und Autorin des Wittlager Kreisblattes, die sich seit vielen Jahren in Gambia karitativ engagiert und die Nicholas Jatta, Lehrer an der katholischen St. Josephs’s School in Gambias Hauptstadt Banjul, noch von ihrer Unterstützung beim Bau der Schule kannte. Sie kontaktierte Dr. Martin Gerdes, Chefarzt am Krankenhaus Ostercappeln, der wiederum seinem Kollegen im Marienhospital Osnabrück, dem Neurochirurgen Professor Christoph Greiner, den Fall schilderte. Gern wäre dieser aktiv geworden; die Niels-Stensen-Kliniken, zu deren Verbund die beiden Krankenhäuser gehören, hätten die Kosten für die Operation übernommen – doch wer wäre für die immens hohen Transportkosten aufgekommen?

Arzt aus dem Senegal

Glücklicherweise fand sich eine andere Lösung. Die Hilfsorganisation „Child-Help“ mit Sitz in Belgien, die sich um an Spina Bifida erkrankte Kinder in der Dritten Welt kümmert, machte Professor Youssoupha Sakho, Neurochirurg an der Uniklinik in Dakar im Senegal, ausfindig, der sich bereit erklärte, nach Gambia zu reisen, um dort zu operieren. Und in Heithöfen, wo Gertrud Premke lebt, konnte man obendrein doch noch Hilfe leisten. Beim Gemeindefeuerwehrfest wurden Ansichtskarten verkauft, es gab private Spenden von Privatleuten und von der Freiwilligen Feuerwehr Heithöfen, sodass genug Geld zusammen kam, um die Reisekosten des Chirurgen vom Senegal nach Gambia begleichen zu können. Schon bald konnte er die Operation erfolgreich vornehmen und inzwischen ist Evet Borry ein munteres kleines Mädchen, wie ihr Vater Gertrud Premke kürzlich in einer Mail mitteilte, deren Inhalt wir unseren Lesern nicht vorenthalten möchten:

Großes Fest

„Hallo Gertrud,

nachdem Evet Borry Jatta erfolgreich operiert wurde, weint sie nicht mehr so viel wie vorher. Ich denke, die Schmerzen haben sich gelegt und sie ist ein glückliches Kind. Sie liebt es, zu klatschen und zu tanzen. Ihre Mutter Mary Demba, eine junge nette Frau, sorgt gut für sie, aber ihre einzig Sorge ist, ob es Borry jemals laufen wird, da sie bis jetzt nur krabbelt und sich dreht. Inzwischen haben wir schon Advent und alle bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor. Wir feiern es mit der ganzen Gemeinde. Die gesamte „ Christii Jugend“ (die katholische Kirchengemeinde in Banjul/ Gambia, Anm. d. Redaktion) trägt dazu bei und wir kaufen ein Rind und Getränke für die große Feier. Trommler aus der Region werden Musik machen und die Frauen tanzen. Vielen Dank für deine Anteilnahme und deine Unterstützung. Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.