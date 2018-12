Bad Essen. Die Polizei Bohmte sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Linner Straße in Bad Essen-Linne ereignete.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Mercedes der G-Klasse war am Samstag gegen 19.35 Uhr aus Richtung Barkhausen kommend in Richtung Linner Ortsmitte unterwegs. In Nähe der Straße Im Hockenbruch kam der Geländewagen dann nach links von der Fahrbahn ab und landete dort Straßengraben. Beim Versuch, aus dem Graben herauszufahren, prallte der Wagen dann noch gegen eine Straßenlaterne.

Wer Zeuge des Unfalls gewesen ist, oder wem das Auto im Vorfeld durch seine Fahrweise aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei Bohmte, unter der Telefonnummer 05471/9710.