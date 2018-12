Wimmer. Wie erfahren die Bürger, dass wieder die Seniorenfeier in der Mehrzweckhalle ansteht? Wimmers Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge verrät: „Die Ortsratsmitglieder gehen in ihrer jeweiligen Nachbarschaft rund und laden persönlich ein.“

Wie gut das funktioniert, zeigte sich hinsichtlich der Teilnehmerzahl. Halbrügge sagt: „Es warwirklich voll, nächstes Jahr müssen wir gleich mehr Stühle aufstellen.“ Die Veranstaltung wird übrigens zusammen mit den Nachbarn aus Heithöfen durchgeführt. Das Team aus Wimmer wird somit bei der Vorbereitung tatkräftig von Ortsvorsteher Heinrich Spethmann und seiner Truppe unterstützt. Das Schmücken der großen Halle gehört dabei ebenso zu den Aufgaben wie die Zusammenstellung des Programms. Halbrügge forderte die Teilnehmer auf: „Lasst uns heute Nachmittag eine kleine Auszeit in der hektischen Vorweihnachtszeit nehmen; sei es durch gemeinsames Singen, musikalische Darbietungen, die ein oder andere Geschichte oder einfach nur das Klönen mit den Tischnachbarn.“

Mehl- und Milchtüten

Im Programm war für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Der Posaunenchor Lintorf wird jetzt von Carolin Fuchs geleitet. Und die Brockhauser Kindergartenkinder hatten extra für ihr Lied „In der Weihnachtsbäckerei...“ echte Mehl- und Milchtüten mitgebracht. Halbrügge: „Das haben wir erst beim Abräumen gemerkt.“ Veränderungen hat es auch beim Vitamin-C-Chor, dem Kinderchor der Kirchengemeinde Lintorf, gegeben. Neue Leiterin ist Jana Goldstein. Sie wird von Diakon Andreas Rohdenburg und Saskia Voltermann unterstützt. Zu Gast in Wimmer war auch Pastor Karsten Vehrs. Das Lied „Macht hoch die Tür“, begleitet vom Posaunenchor, eröffnete die Darbietungen.

Überzeugungsarbeit leisten

Eingeladen zur traditionellen Seniorenfeier im Advent sind in Wimmer und Heithöfen übrigens alle Einwohner, die 65 Jahre oder älter sind. Mit einem Augenzwinkern äußerte ein Ortsratsmitglied: „Bei den Jüngeren muss man bei dem Besuch schon einmal Überzeugungsarbeit leisten, damit sie auch kommen.“ Langeweile kommt aber in der Mehrzweckhalle garantiert nicht auf, und für Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Und wo besteht sonst die Möglichkeit, gleichzeitig so viele Bekannte zu treffen?

Bus nach Heithöfen

Heiter und besinnlich ging es zu. Ein weiterer durchaus wichtiger Aspekt war der informative Teil. Es ging um den ÖPNV, den Öffentlichen Personennahverkehr. Halbrügge verwies auf eine wichtige Neuerung aus der Gemeindepolitik. Die drei Gemeinden des Altkreises Wittlage, Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln, haben den Willi-Bus (Wittlager Land Linien) ins Leben gerufen. Somit können seit Herbst wieder alle Ortschaften die Dienste des Linienbusses nutzen. Die Besonderheit für die Orte, die nicht regelmäßig versorgt werden: Der Kunde muss den Bus bei Bedarf zu seiner Haltestelle bestellen. Halbrügge: „So ist dann auch Heithöfen wieder per Bus erreichbar.“ Er forderte die Zuhörer auf: „Bitte ausprobieren und reichlich nutzen.“ Das neue Konzept wird von den drei Gemeinden finanziert – erst einmal für drei Jahre.

Besuch von weither gab es in der Mehrzweckhalle ebenfalls, nämlich Besuch aus Dresden von Willi Ost, alias Wilfried Bartsch aus Bad Essen.

Auf den Heimweg bekamen die Teilnehmer eine Aufforderung mit: „Sagt es ruhig weiter, wenn es euch gefallen hat, und überzeugt auch all diejenigen von der Adventfeier, die in diesem Jahr nicht dabei waren oder sich vielleicht auch nicht getraut haben...“