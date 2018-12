Auto gerät in Bad Essen auf Gegenfahrbahn und stößt gegen Lkw MEC öffnen

Ein Pkw geriet in der Rechtskurve vor der Ampel am Langen Kreuz auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lastzug zusammen. Foto: Hubert Dutschek

Bad Essen. Auf der Gartenstraße in Bad Essen unmittelbar vor der Ampel am Langen Kreuz kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Pkw und ein Lkw stießen zusammen und blockieren voraussichtlich noch bis gegen 13 Uhr die Straße.