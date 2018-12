Wittlage. Innerhalb der Dentalbranche ist die Firma Reitel aus Wittlage dafür bekannt, robuste Edelstahl-Geräte für Zahnarztpraxen – und vor allem Zahnlabore – zu produzieren. In sorgfältiger Handarbeit wird dort jedes einzelne Gerät vor Ort selbst hergestellt.

Was sich bei den meisten Zahnärzten und Zahntechnikern herumgesprochen hat, ist für manche Jugendliche, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, oft nicht ganz so offensichtlich: „Häufig liegt der Fokus der zukünftigen Ausbildungskandidaten auf den größeren Firmen der Region, ohne dass sie mittelständische Unternehmen wie die Firma Reitel überhaupt im Blick haben“, sagt Anne Albert. Sie arbeitet seit 2009 in der Berufsberatung der Arbeitsagentur und berät Schüler aus dem Altkreis im Rahmen der Jugendberufsagentur in den Schulen vor Ort. Motivierten Jugendlichen stellt die Arbeitsagentur Möglichkeiten, und eben auch Firmen vor, die ihrerseits an Fachkräften von morgen interessiert sind.

Ausbildungsstellen melden

Gemeinsam initiiert mit den Kollegen Jessica Brinker und Thomas Schnieder, die die Arbeitgeberseite innerhalb der Arbeitsagentur betreuen, wurde die Firma Reitel kontaktiert. „Da Firmen uns neben freien Arbeitsstellen auch Ausbildungsstellen melden können, wussten wir, dass Reitel ihre gemeldete Ausbildungsstelle zum Industriemechaniker für 2018 nicht besetzen konnten“, so Schnieder. Um für 2019 gezielt unterstützen zu können, trafen sie unter interessierten Ausbildungsplatzbewerbern eine Vorauswahl.

Die Firmenstrukturen

Mit diesen fünf Schülern der 10. Klassen besuchten Anne Albert und Thomas Schnieder die Firma. Von Produktionsleiter Kai-Uwe Wollenberg und Mechaniker Dirk Neuhaus erhielt die Gruppe einen Einblick in die Firmenstrukturen. Am wichtigsten aber war für die potenziellen Bewerber der Einblick direkt in den Beruf des Industriemechanikers, „der sich in Firmen verschiedener Größe durchaus sehr unterschiedlich gestalten kann“, so Albert. „Was bei den Jungs gut ankam, war die flexible Arbeitszeitgestaltung anstelle des oft üblichen Schichtdienstes und das entspannte Arbeitsumfeld, in dem sie hier arbeiten würden“, bemerkt Dirk Neuhaus.

Ein kleines Speed-Dating

Um den Bewerbungsprozess zu vereinfachen, konnten die fünf jungen Männer nach Prüfung ihrer Unterlagen durch die Arbeitsagentur diese zu dem Termin mitbringen und bei Kai-Uwe Wollenberg abgeben. „Da gab es dann auch direkt ein kleines Speed-Dating, um sich schon mal kennenzulernen“, fügt Wollenberg mit einem Schmunzeln hinzu und sagt: „Im Nachhinein haben sich vier von den fünf bei uns beworben, die wir nun zu einem intensiveren Gespräch einladen werden. Einen von ihnen werden wir dann hoffentlich im August 2019 als unseren neuen Auszubildenden begrüßen.“