Bad Essen. Längst vergessen – das „Haus des (Kur-)Gastes“, errichtet im Auftrage der Kurbetriebe Bad Essen GmbH als Anbau an die Appartementanlage „Haus Deutsch Krone“. Die am Waldrand gelegene mehrgeschossige Appartementanlage, damals bestehend aus 126 Wohn- und Ferienappartements mit hauseigenem Schwimmbad sowie einem Hotel- und Restaurationsbetrieb, gibt es nun schon seit 40 Jahren. Eigentümer vieler Ferienappartements waren ursprünglich ehemalige Bewohner aus Stadt und Kreis Deutsch Krone, einst Pommern, jetzt im polnischen Staatsgebiet.

Die Initiative für dieses für die seinerzeitigen Bad Essener Verhältnisse große Bauvorhaben ging vom damaligen Vorstand des Heimatkreises Deutsch Krone aus. Als genügend Ferienappartements an Heimatkreismitglieder verkauft und somit die Finanzierung gesichert war, wurde mit dem Bauvorhaben begonnen. Fertiggestellt wurde es im April 1978 mit einer großen Einweihungsfeier im Beisein des damaligen Niedersächsischen Finanzministers und späteren Landwirtschaftsministers Dr. Burkhard Ritz, der selbst Deutsch Kroner war.

Archiv Heimatstube

Viele Fremde, denen der Name der einstigen Stadt Deutsch Krone nicht vertraut war, sprachen dann auch irrtümlich oft vom Hotel „Deutsche Krone“ quasi als Phantasiename. Im Haus gibt es noch heute eine „Heimatstube“ mit vor allem Bild- und Textdokumenten, die an die Geschichte der Stadt Deutsch Krone und des Umlandes im damaligen Kreis Deutsch Krone erinnern. Alljährlich gab es bis zum Jahr 2018 ein großes Bundestreffen der Deutsch Kroner in Bad Essen, zu dem viele interessierte Heimatfreunde, ehemalige Bewohner und auch deren Nachfahren zu Gast waren. Es gab eine große Verbundenheit des Heimatkreises Deutsch Krone mit den Bürgern im Altkreis Wittlage und es gibt immer noch Verbindungen bis hin zum Schüleraustausch. Im Deutsch Kroner Heimatbrief, der nur noch bis Ende 2019 erscheint, wurden und werden regelmäßig die Erinnerungen an die einstige Heimat wachgehalten.

Da inzwischen die einstige Gründergeneration zumeist verstorben oder nicht mehr mobil ist, sind die Aktivitäten des Heimatkreises Deutsch Krone stark rückläufig.

Mit Fernsehzimmer

Damit das große Appartement-Bauprojekt realisiert werden konnte, beteiligte sich seinerzeit die Kurbetriebe Bad Essen GmbH, deren Gesellschafter ursprünglich je zur Hälfte damals der Landkreis Wittlage und die Altgemeinde Bad Essen waren, mit einem eingeschossigen Anbau auf der Westseite der Appartementanlage, in dem das „Haus des Gastes“ eingerichtet wurde. Es gab einen großen Eingang von der Westseite, rollstuhlgerecht ausgebaut. Ein Parkplatz steht bis heute unterhalb des Schafstallgebäudes zur Verfügung. Im „Haus des Gastes“ gab es für Kurgäste und Einwohner Lese- und Schreibzimmer, Fernseh-, Musik- und weitere Freizeiträume. Hier fanden vielfältige Konzert- und Vortragsveranstaltungen statt. Durch die verschiebbaren Innenwände konnte ein großer Saal eingerichtet werden.

Erinnerung an Max Grunst

Im „Haus Steuwer“ als Teil des einstigen Meierhofes war damals die Kurverwaltung untergebracht. Auch hier gab es zwei Fernsehräume und die große Diele, die viele Jahre unter Leitung von Max Grunst vom Kur- und Verkehrsverein für die beliebte „Seniorendisco“ mit Kaffee, Kuchen und „Schwof“ alle 14 Tage genutzt wurde. Damals gab es kaum in den Hotel- und Pensionszimmern Fernseher für die Gäste – heute unvorstellbar.

Die Kosten für die Bewirtschaftung des „Haus des Gastes“ waren schon erheblich; außerdem ergab sich später auch erheblicher Renovierungsbedarf. Nach gut zwei Jahrzehnten wurde vom Gemeinderat beschlossen, den Anbau an die Hotelbetriebsgesellschaft zu veräußern. Später wurde auch das Fachwerkhaus, in dem die Kurverwaltung untergebracht war, als Wohn- und Praxisgebäude veräußert. Dieses Gebäude hatte die Kurbetriebe GmbH 1975 von der Erbengemeinschaft des dort einst ansässigen Landwirts Hermann Steuwer erworben und sehr aufwendig entsprechend den Auflagen der Baudenkmalpflege renoviert und ausgebaut.

Anzeige Anzeige

Die Kurbetriebe waren zudem verantwortlich für das Sole-Freibad, das Hallenbad, die damaligen Bali-Lichtspiele als Kino vor Ort, die vom ursprünglichen Gründer Curt Bloch übernommen worden waren, sowie das Parkhotel am Waldrand. Sowohl das Hallenbad, das Parkhotel sowie die Bali-Lichtspiele wurden zwischenzeitlich abgebrochen. Sie sind Geschichte. Dadurch haben sich die Strukturen im Bereich Fremdenverkehr im Laufe der Jahrzehnte erheblich verändert.

An die Stelle der einstigen Kurverwaltung ist heute die Tourist-Info getreten und zentral in der Ortsmitte zu finden. Sie wird vom Kur- und Verkehrsverein betrieben.