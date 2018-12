Bad Essen. Gemeinsam geht vieles besser und einfacher. Das beweisen seit vielen Jahren der Verschönerungsverein Harpenfeld-Lockhausen sowie die beiden Ortsräte Harpenfeld und Lockhausen. Guter Brauch ist es nämlich, dass das Trio den vorweihnachtlichen Seniorennachmittag für die älteren Mitbürger beider Ortschaften durchführt.

Der Veranstaltungsort hat bereits einige Male gewechselt. Inzwischen findet der Nachmittag zur Weihnachtszeit regelmäßig in der Aula der Grundschule Bad Essen statt. Der Harpenfelder Ortsbürgermeister Wolfgang Kirstein-Bloem war ebenso beteiligt wie sein Lockhauser Ortsbürgermeisterkollege Manfred Leinker. Eröffnet wurde die Feier von Vianne Baltes und Sarah Teupe. Gemeinsam zeigten die beiden ihre musikalischen Fähigkeiten an der Querflöte. Vom Verschönerungsverein begrüßte dessen Vorsitzender Erhard Klausmeyer die Gäste. Und selbstverständlich durfte ein gemütliches Kaffeetrinken ebenso wenig fehlen wie Zeit zum Unterhalten.

Musik und Information

Besinnliches zur Vorweihnachtszeit berichtete Pastor Karsten Vehrs. Anschließend gab Klaus Haasis Einblicke in das (noch junge) Willibus-System, schilderte wo und wann der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in und um Bad Essen herum unterwegs ist. Ein guter Bekannter war auch der Ostercappelner Hans-Ludwig Schwedhelm. Er ließ es sich nicht nehmen, wieder Gedichte zu zitieren und lud auch zum gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder ein. Einblicke in sein Können präsentierte wenig später der Jugendchor der Baptistengemeinde aus Lintorf.

Auszeichnung

Natürlich wurde am Ende des Nachmittags die wichtige Frage beantwortet, wer denn nun der oder die ältesten Besucher aus den beiden Ortschaften waren. Ausgezeichnet werden regelmäßig zwei Männer und zwei Frauen – gleichmäßig verteilt auf Harpenfeld und Lockhausen. In diesem Jahr fiel der Titel an Richard Warnking und Anni Kraus (Harpenfeld) sowie Luise Kilver und Werner Müller Lockhausen). Das Damenduo hatte übrigens auch bereits im vergangenen Jahr an der Spitze gelegen.