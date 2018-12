Wittlage . Der Bad Essener Gemeinderat hat in der Dezember-Sitzung den Weg frei gemacht für weitere Baugrundstücke in den Ortschaften Wehrendorf, Harpenfeld, Eielstädt und Wittlage sowie Hördinghausen.

Die Wohnbauflächenentwicklung „Westlich Lange Straße“ in der Gemarkung Harpenfeld (Durchführung: Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage KSG) kommt nach intensiven Verhandlungen zustande. 17 Grundstücke sollen hier zur Verfügung stehen.

Während Ortsbürgermeister Wolfgang Kirstein-Bloem (SPD) das Vorhaben ausdrücklich begrüßte und anmahnte, dass die Infrastruktur für das Baugebiet vorzuhalten sei, kritisierte Elke Eilers (Bündnis 90/Die Grünen), dass es kein grundsätzliches Konzept gebe: „Das ist eine Zäsur für mich. Bad Essen braucht Konzepte, wie Wohnen, auch Wohnen im Bestand, möglich gemacht wird und nicht immer wieder neue Bauplätze auf der grünen Wiese.“

Siegfried Lippert (SPD) meinte: „Wir sind froh, wenn Landwirte und Grundeigentümer in einer Ortschaft Flächen zur Verfügung stellen und die Ortschaft sich entwickeln kann.“

Heinfried Helms (CDU) als Bauausschussvorsitzender sah es als gutes Zeichen, dass es eine so starke Nachfrage nach Bauplätzen gibt: „Bad Essen als Gemeinde ist attraktiv und die 10,2 Hektar, die wir hier in sieben Tagesordnungspunkten diskutieren und behandeln, zeigen das. Mit diesen Flächen können wir auch einer Überalterung entgegenwirken.“

Auch in Wehrendorf gibt es neue Perspektiven. Das Unternehmen Küchen Rutz (früher Kortina) will seinen Standort verlagern.

Folge: Die vorhandenen Gebäude sollen abgeräumt werden und die Flächen des Gewerbestandortes einschließlich einer östlich angrenzenden Fläche zu einem Wohngebiet entwickelt werden.

Chance für Wehrendorf

Auf 28 Grundstücken sind 24 Einfamilienhäuser und vier Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Die erforderlichen Beschlüsse wurden gefasst. Ratsherr Torsten Bühning (SPD) sprach von einer „Chance für die Ortschaft, so den jahrelangen Konflikt mit einem Betrieb, der einst auf der grünen Wiese gebaut wurde“, aus der Welt zu schaffen.

Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Auch Heinfried Helms (CDU) sprach von der guten Möglichkeit zur Weiterentwicklung für Wehrendorf. Siegfried Lippert (SPD) sagte, der Rat sei auf einen Wunsch des Ortsrates eingegangen.

In den Gemarkungen Eielstädt und Wittlage wiederum werden auf einer Fläche von 3,8 Hektar auf bislang landwirtschaftliche genutzten Flächen 37 Bauplätze geschaffen. Das Gebiet zwischen Netto-Markt, Wittlage und Maschweg grenzt im Norden an Lindenstraße und Obrockskamp und südlich an einen Kinderspielplatz. Im Osten befindet sich bereits ein Wohngebiet. Heinfried Helms: „Hier wird eine Baulücke geschlossen.“

In Hördinghausen soll zudem mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Flachswandstraße“ nach den Worten von Helms der Siedlungsbereich abgerundet und auch der positiven Entwicklung bei den Unternehmen Kesseböhmer und Homann Rechnung getragen werden: „Es gibt das Interesse. Und der Ort Hördinghausen kann sich als gewachsene Gemeinschaft weiterentwickeln.“ Ratsherr Lippert betonte, es gehe darum, eine Baureihe zur vorhandenen Bebauung hinzuzufügen.