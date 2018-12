Bad Essen. Was beim OTC in Osnabrück nicht möglich war, geht beim TC Bad Essen. Den dafür entscheidenden Tipp gab es von Jens Vorkefeld unter Tenniskollegen für Laurenz Sechelmann, der entsprechend glücklich ist, genau das gefunden zu haben, was ihn spürbar zufrieden und glücklich sein lässt.

Genau das Strahlen zeichnet den 18-Jährigen aus, der sich bei der Typ-Frage als offen bezeichnet und zu Spaß am Leben bekennt, dabei vor allem am Sport orientiert ist einschließlich Ernährung in einer sportlichen Sechs-Tage-Woche. Und das nicht allein, sondern mit anderen zusammen, „weil ich gern was mit Menschen mache“. Und da er im gleichen Maße nicht mehr „Bock auf Schule“ hatte, stellte er sich die Frage: „Warum soll ich dann nicht was anderes machen?“

Die Lehrprüfung

Gefragt, gesucht und gefunden, denn das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport ist sein Ding seit dem 1. September nach dem Abschluss des Schuljahres mit der 11. Klasse am Gymnasium in Oesede. Genau für ein Jahr, weil er damit sein Fach-Abitur absolvieren kann. Nach Eignungs- und Aufbaumodul hat er die Theorieprüfung mit einer Lehrprobe bereits absolviert. Die Lehrprüfung kommt dann zum Abschluss des freiwilligen Jahres.

Aktiver C-Lizenz-Trainer

Und danach? Da ist Laurenz offen in allem, was Tennis und anderen Sport betrifft als erfolgreicher Spieler und geprüfter sowie aktiver C-Lizenz-Trainer. Was ihm in drei Monaten bereits klar geworden ist? „Grundschule – das kann ich mir als Lehrer auch vorstellen“. Kein Wunder, denn wenn er mit (jungen) Menschen gern was macht, hat er seit September bereits Erfahrung. Und das vielfältig wie zum Beispiel in der „Ball- und Bewegungsschule“ in der Grundschule Bad Essen, wo manche Kinder sich mit Werfen und Laufen schwertun. Oder zusammen mit Danilo Sakic, dem Vereinstrainer des TC Bad Essen, bei einer Tennis-AG im dritten Schuljahr sowie im täglichen Vereinstraining allein oder mit Christian Langer. Der Präsident des TC bekennt sich bereits im zwölften (!) Jahr zu einem Absolventen im freiwilligen Jahr bzw. Zivildienst bei der Erfahrung sowie Überzeugung gerade auch mit Blick auf 18 (!) spielende Jugend-Mannschaften: „Das ist für beide Seiten ideal.“

Die tägliche Fahrerei

Wofür aktuell Laurenz steht, der in Borgloh lebt und die tägliche Fahrerei als „etwas lästig“ empfindet, aber gerade die Vielfalt im Tennis als Erlebnis schätzt bis hin zum Leistungssport, den er seit Jahren als Spieler und Trainer im OTC absolviert. In Bad Essen fühlt er sich pudelwohl gerade mit den Kids, „denn da bin ich nicht nur Trainer, sondern auch Motivator und Entertainer“, das ihm ebenso spürbar gut liegt.

Dabei bescheinigt er vielen Kids aus dem Trainingsprogramm am frühen Nachmittag in der Tennishalle ab 14 Uhr, „echt gut“ in den Gruppen zu spielen bei der Freude vor allem darüber, „dass ich hier was bewegen kann“. Dass er dabei manchmal auch „etwas härter durchgreifen“ muss, ist für ihn normal auch mit oder ohne Blick in eine mögliche Zukunft als Pädagoge.

An sechs Tagen pro Woche

Doch erst einmal gehört das Leben im Moment an sechs Tagen pro Woche mit allen Facetten dem Tennis, wenn er nicht gerade bei der A-Jugend des TuS Borgloh den etwas größeren Fußball kickt als Ausgleich, damit nicht nur die Arme beim Tennis, sondern auch verstärkt die Beine bewegt werden.