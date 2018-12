Bad Essen. Zu den vielen schönen Dingen, die uns die Weihnachtszeit so liebenswert machen, gehören süße Leckereien, fröhliche Kinderstimmen und natürlich Geschenke. All das vereint die Stollen-Aktion auf dem Bad Essener Weihnachtsmarkt, bei der das Gebäck reißenden Absatz findet und deren Erlös die Bad Essener Kindergärten so manchen Wunsch erfüllen lässt.

Passend zum Motto des vom Bad Essener Gewerbeverein veranstalteten Weihnachtsmarktes, dem „Weihnachtswichtelzauber“, hatten die Kinder der Kita Wittlage mit ihren Erzieherinnen Jessica Barkhüser, Nadine Fischer und Edda Neumann ein Lied einstudiert. „Wisst ihr, was die Wichtel machen?“, fragten sie musikalisch die Gäste, die, wenn man so will, selbst gewichtelt hatten und schokoladige Geschenke für die Kinder und „geldwerte“ Umschläge für die Leiterinnen der Kindergärten in Wittlage und Brockhausen, sowie den Nikolai-Kindergarten in Bad Essen überbrachten.

„Quantensprung Sortenvielfalt“

Der Verkauf der Stollen aus der Bäckerei Titgemeyer beim Weihnachtsmarkt hat eine so lange Tradition, dass die Anwesenden die Anfänge nicht mehr datieren konnten. „Früher haben wir Bad Essener Bäcker – außer uns noch Baumgarte und Guse – die Stollen für die Aktion im jährlichen Wechsel gemeinsam in einer der drei Backstuben gebacken“, erinnerte sich Manfred Titgemeyer noch heute gern an die Aktion, an der schon sein Vater Manfred Titgemeyer sen. beteiligt war und deren Erlös immer der guten Sache zukam. „ Den Stollenanschnitt gibt es bestimmt schon so lange es den Weihnachtsmarkt in Bad Essen gibt, aber ein Quantensprung war die Sortenvielfalt“, befand der Erste Gemeinderat Carsten Meyer und zählte in diesem Zusammenhang die Sorten mit Rosinen, die mit Marzipan und jene mit Mohn auf.

Viele Ideen

Der Verkauf dieser Sorten habe in diesem Jahr ein „tolles Einspielergebnis“ erzielt, betonte Ortsbürgermeister Jens Strebe. Von der Gemeinde aufgerundet, konnte jede der drei Einrichtungen somit 150 Euro in Empfang nehmen. In Wittlage solle das Geld für große Bausteine aus Schaumstoff ausgegeben werden, erklärte Einrichtungsleiterin Frauke Klusmeier, im Nikolaikindergarten wolle man davon Trommeln anschaffen, verriet dessen Leiterin Nicole Mathew, und Diane Wessel, die in Vertretung von Kathleen Walkenhorst aus Brockhausen gekommen war, ließ durchblicken, dass dort das Geld für die weitere Gestaltung des Außengeländes aufgewendet werden solle.