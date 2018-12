Geschafft! VfL Lintorfs Damen feiern den ersten Sieg in der 3. Liga – hier Jubel im Spiel gegen Ostbevern. Foto: Stefan Gelhot

Lintorf. Die Lintorfer Volleyballdamen können es noch – sie können gewinnen. Das haben sie am Samstag beim MTV Hildesheim mit dem ersten Sieg am zwölften Spieltag in der 3. Liga bewiesen.