Bis zum 1. Mai nächsten Jahres soll der alte Getreidespeicher an der Marina abgebrochen sein. Die Umfeldneugestaltung westlich des Speichers im Sanierungsgebiet „Hafenstraße“ wird seit Ende Mai durch die Firma Wiebold aus Vörden umgesetzt. Zwischen dem Speicher und dem bestehenden Gastronomiebetrieb entstand ein in Pflasterbauweise ausgeführter Parkplatz für rund 50 Pkw. Foto: Oliver Krato

Bad Essen. Die Umfeldneugestaltung westlich des Speichers im Sanierungsgebiet „Hafenstraße“ wird seit Ende Mai durch die Firma Wiebold aus Vörden umgesetzt. Innerhalb der Maßnahme wurde der Wendehammerbereich an der Hafenstraße in Asphaltbauweise neu hergestellt und eine Parkbucht für Busse geschaffen, wie Bürgermeister Timo Natemeyer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte.