Herringhausen. „Ho ho ho!“ – so meldet sich der Nikolaus. Das wissen die jüngsten Kinder im Kindergarten Hummelhof genau. Dort war nämlich die Puppenspielerin Maria Schupp mit Ihrem Puppenschuppen zur Weihnachtsvorführung zu Gast.

Schupp brachte die Maus mit, die zufällig ein Nikolauskostüm in ihrem Koffer gefunden hatte. Nach und nach verkleidete sie sich. Dann überlegten alle Kinder zusammen, was ein Nikolaus denn so sagen könnte: „Ho ho ho“ konnten schon fast alle mitsprechen.

Doch plötzlich tauchte eine Katze auf. Da mussten die Kinder erst einmal helfen, die Fronten zu klären. Puppenspilerin Schupp erarbeitete, dass es wichtig ist, sich nach einem Streit auch wieder zu vertragen.

Sie sang in ihrer Geschichte immer wieder ein einfaches Lied, von dem die Kinder, die schon etwas mehr sprechen konnten, den Refrain „Morgen kommt der Nikolaus!“ mitsingen konnten.

Zum Abschluss ging die verkleidete Nikolausmaus mit ihren Sack durch die Zuschauerreihen und jeder durfte sich einen kleinen Fruchtriegel daraus nehmen. Die Kinder im Alter bis drei Jahren begeistert.