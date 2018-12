Wittlage Alle wollen mehr Geschwindigkeit und Leistung, doch die Digitalisierung im ländlichen Raum scheint ein besonders hartes Brot zu sein. Bürgermeister Timo Natemeyer konnte in der jüngsten Sitzung des Bad Essener Gemeinderates aber immerhin gewisse Fortschritte verkünden.

Der Fortschritt bei den Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück ist , so Natemeyer, „je nach Baulos unterschiedlich, leider“. So gehören auch die Ausbaugebiete in der Gemeinde Bad Essen zwei unterschiedlichen Baulosen an – mit entsprechend unterschiedlichem Stand.

Im Bereich Heithöfen und Brockhausen sollen vor Heiligabend die letzten Glasfasern in die Leerrohre eingezogen werden. Die beiden Kabelverzweiger stehen dann technisch funktionsfähig zur Verfügung und können in Betrieb genommen werden.

Der Bürgermeister unterstrich: „Da noch eine Bauabnahme erfolgen muss, ist die offizielle Inbetriebnahme nach den Feiertagen vorgesehen.“

Barkhausen soll zeitnah versorgt werden

Das Baulos, das die Bad Essener Bereiche südlich des Mittellandkanals sowie Teile des Grönegaus betrifft, gehört nach den Worten Natemeyers „hingegen leider zu denjenigen Baulosen innerhalb des Landkreises, in denen wir mit dem Baufortschritt und zum Teil auch mit der Qualität der Arbeiten nicht zufrieden sind. Kreisverwaltung und Kommunen wirken derzeit bei den Verantwortlichen mit verschiedenen Maßnahmen gezielt darauf hin, die Mängel abzustellen und die Bautrupps zu verstärken.“

Dass es gerade in diesem Baulos nicht so schnell vorangegangen ist, sei insbesondere deshalb ärgerlich, weil es immer das Ziel war, der am stärksten unterversorgen Ortschaft, nämlich Barkhausen, zügig zu helfen. Der Bürgermeister sagte im Kommunalparlament: „Insofern hoffe ich, dass die angekündigten Maßnahmen greifen werden und wir zeitnah im neuen Jahr dann auch Barkhausen erreichen und versorgen können. Ganz sicher ist die längste Wartezeit zu Ende, aber es ist natürlich unbefriedigend, wenn es immer wieder zu zeitlichen Verschiebungen kommt. Wir können dafür nur um Verständnis bitten und uns für die Geduld bedanken.“

Gute Nachricht

Eine gute Nachricht für Barkhausen hatte Timo Natemeyer dann aber doch zu vermelden: Für die Straße „Im Glanetal“ wurde entschieden, dort gleich im ersten Ausbauschritt Glasfaser zu verlegen, also das sogenannte „FTTB“. Die Straße wird über einen Kabelverzweiger in Melle-Buer versorgt und hätte andernfalls nicht von der ersten Ausbaustufe profitieren können. Bei „FTTB“ werden Lichtwellenleiter beispielsweise bis in die Hauskeller verlegt. Durch moderne Verbindertechniken können Leitungen über vorhandene Gas- oder Wasser-Anschlüsse ins Haus geführt und so aufwendige Tiefbauarbeiten vermieden werden.

Die Ortschaft Büscherheide soll über den Breitbandausbau des Kreises Minden-Lübbecke mitversorgt werden. Der Kreis Minden-Lübbecke musste allerdings seine erste Ausschreibung aufheben, da für wesentliche Gebiete des Kreises kein geeignetes Angebot vorlag. Die neue Ausschreibung soll jetzt Anfang 2019 abgeschlossen sein. Bad Essens Bürgermeister stellte abschließend fest: „Daran sieht man, dass der Breitbandausbau auch länderübergreifend mit ähnlichen Schwierigkeiten zu tun hat.“