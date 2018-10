Bad Essen. In Anbetracht des gerade zu Ende gegangenen Sommers im Oktober, ist kaum zu glauben, dass die Bad Essener Literatur- und Musiktage unmittelbar bevorstehen. Sie finden vom 2. bis 4. November 2018 im Schafstall statt.

Bei einem Vorbereitungstermin im Bad Essener Rathaus meinte Beatrice le Coutre-Bick vom Literaturbüro Westniedersachsen: „Die Veranstaltung gibt es jetzt zum 6. Mal in dieser Form – und es ist immer jedes Mal spannend.“ Die Literatur- und Musiktage knüpfen erfolgreich an die vorangegangen 18 Literakuren an.

Selbst begeistert

Veranstalter sind wie gewohnt der Kur- und Verkehrsverein Bad Essen, das Literaturbüro Westniedersachsen, der Kunst- und Museumskreis Bad Essen und die Gemeinde Bad Essen. Und mit im Boot ist die Oldenburgische Landesbank, die die Veranstaltungsreihe finanziell unterstützt. Martin Knapp, Leiter der OLB Bad Essen, sagt: „Es ist leichter, das Projekt im eigenen Hause zu vertreten, wenn man selbst davon begeistert ist.“

Imageträger Bürgermeister Timo Natemeyer meinte in der Runde: „Die Literatur- und Musiktage sind ein Imageträger für die Gemeinde Bad Essen.“ Er werde außerhalb des Wittlager Landes immer wieder angesprochen. Das kulturelle Angebot, das an fast jedem Wochenende Veranstaltungen biete, werde überörtlich wahrgenommen.

Kunst und Eintopftage

Im Hinblick auf das Programm erläuterte le Coutre-Bick: „Den Auftakt bildet ein tolles Duo.“ Gemeint sind Nina Petri und Christian Maintz, die unter der Überschrift „Liebe in Lokalen“ Gedichte und Geschichten über Liebe und Kulinarik vortragen. Das wiederum passt bestens zum Auftakt der Literatur- und Musiktage, wo bei der Eröffnung die mit Kostproben der Bad Essener Eintopf- und Suppentage inzwischen fast ein Muss geworden sind.

Stücke der Weltliteratur

Anette Ludzay von der Touristinfo freut sich bereits darauf, Kerstin Wittstamm von der Freien Bühne Wendland zum zweiten Mal mit zwei Stücken der Weltliteratur zu erleben. Am Samstag, 3. November, gehen „Die Eisprinzessin“ und „Die Geschichte einer Tigerin“ ab 20 Uhr in Szene. Ludzay: „Sie spielt so eindrucksvoll und begeisternd, das ist eine Wahnsinnsleistung, was sie mit ihrer Wandlungsfähigkeit auf die Bühne bringt.“

Und am Samstag, 3. November, 11 Uhr präsentiert die Freie Bühne Wendland (wieder mit Kerstin Wittstamm und Caspar Harlan) das Kinderstück „Käpt‘n Lüttich und Baby Dronte“ – inklusive echter Theaterkulisse. Hartwig Ventker vom Kunst- und Museumskreis sagt: „Das lohnt sich auch für Erwachsene, das ist superschön.“

Abschlusskonzert

Den Abschluss bildet am Sonntag, 4. November, 18 Uhr ein Konzert der Band Darling West, die aus Oslo stammt und „total spannenden Countrysound“ bietet. Ludzay: „Als das Angebot kam, haben wir kurzfristig Ja gesagt.“