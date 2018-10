Wehrendorf. Klein und vertraut, vor allem und gesellig sehen bzw. empfinden sich Günter Pundt und Gleichgesinnte im Tennisclub Wehrendorf, in dem jeder jeden kennt. „Das ist hier ganz familiär. Wir haben hier immer eine tolle Gemeinschaft,“ sagt der 66-jährige ehemalige Lokführer-Ausbilder, seit sieben Jahren 1. Vorsitzender des TC, im Interview unserer Serie mit Vorsitzenden der Sportvereine.

Herr Pundt, wie schlägt sich ein Tennisverein in einer relativ kleinen Ortschaft wie Wehrendorf mit begrenzter Einwohnerzahl?

Wir freuen uns über jedes Mitglied, das kommt. Die meisten kommen aus Wehrendorf, einige aus Bohmte und aus der Gemeinde Bad Essen. Jetzt sind zwei gekommen, die schon als Kinder hier waren. Auch darauf hoffen wir. Beim Tennis-Boom damals kamen viele von selbst. Da hatten wir 100 bis 110, heute sind es 75. Als Anreiz bieten wir ein Jahr Mitgliedschaft frei, praktisch Tennis auf Verdacht. Dann muss man sich entscheiden.

75 Mitglieder und zwei Plätze – passt das?

Ja, denn nicht alle sind aktiv und zur gleichen Zeit auf der Anlage.

Zur Anlage gehört auch ein Klubhaus. Wie finanziert sich das bei 75 Mitgliedern?

Das Klubhaus haben wir 1992 gebaut. Wenn da was gemacht werden muss, machen wir es selbst. Im Frühjahr haben wir die Holzvertäfelung rausgerissen und neu gemacht. Bevor wir das Klubhaus gebaut haben, waren wir in einem Bauwagen untergebracht. Zum Duschen sind wir in den Kanal gesprungen, der ja direkt neben der Anlage verläuft. Die Anlage gehört uns komplett selbst, und wir sind jetzt schuldenfrei, was wir gerne betonen.

Das hört sich nach wunschlos glücklich an.

Das sind wir auch. Wir sind froh, dass wir zwei Plätze haben, denn wir sind mit der Größe bestens bedient und bestens zufrieden auch mit unserem Klubhaus. Freitags ist der Frauentag, mittwochs der Männertag. Da wird dann auch was gegessen und getrunken mit jeweils zehn bis 15 Leuten, ganz gemütlich. Der Verein steht und fällt mit dem Herrenabend, denn da geht es sehr gesellig zu.

Und für Sport und Punktspiele ist der TC auch offen?

Ja. Wir haben eine Mannschaft Damen 40 und eine Mannschaft Herren 50. Die ist jetzt viermal in Folge aufgestiegen und spielt jetzt in der Bezirksklasse bzw. Bezirksliga.

Und wie sieht es mit Nachwuchs aus, wie mit Kontakt zu Schule und Kindergarten wegen der Kinder?

Das haben wir beides versucht, aber das läuft irgendwie nicht. Schade, aber dann sollte man zufrieden sein mit dem, was man hat. Für mich gilt grundsätzlich: Wenn wir uns darüber ärgern, dass wir nicht mehr haben, dann haben wir was falsch gemacht.

Das sagt ein Durch-und-durch-Tennisspieler und echter Wehrendorfer?

Nicht ganz, denn ich wohne in Bohmte, aber das macht nichts. Ich habe Fußball gespielt in Herringhausen von Schüler über Jugend und 1. Herren und Alte Herren, bis die Knie nicht mehr wollten, und ab dann Tennis. Im Verein bin ich seit der Gründung vor 40 Jahren und seitdem im Vorstand vom Kassenwart bis zum 1. Vorsitzenden.