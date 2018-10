Brockhausen. Gutes Klima, gutes Vorbild: Für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit erhielt die Kindertagesstätte Brockhausen den gemeinsamen Klimaschutzpreis von Innogy und der Gemeinde Bad Essen, verbunden mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Das pädagogische Konzept der Einrichtung, das sich nicht zuletzt im neu geschaffenen Naturspielraum niederschlägt, wurde damit besonders gewürdigt.

Was für ein Spielgelände! Hier können die Kinder klettern, rutschen, matschen, bauen – und das alles auf und mit natürlichen Materialien. Mit dem neuen Anbau für die Krippengruppe musste auch das Außengelände der Kita Brockhausen umgestaltet werden, eine Aufgabe, der die Einrichtung auf kreative Weise nachkam. Unterstützt wurde sie dabei von der Ideenwerkstatt Lebens(t)raum, auf die das Kita-Team beim Kongress „Bewegte Kindheit“ in Osnabrück aufmerksam geworden war. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekten und in Absprache mit der Gemeinde als Träger entwickelten Pädagogen, Kinder und Eltern das Spielplatz-Konzept – und setzten es an einem Wochenende im September auch gemeinsam um. Die vorbereitenden Maßnahmen, wie das Anlegen der Wege und das Platzieren großer Findlinge, hatte der Wasserverband Wittlage getroffen, die Spielgeräte aus wetterharter Robinie fügten die Eltern eigenhändig zu natürlichen Spielgeräten zusammen. „Als das ganze Material freitags auf dem Parkplatz angeliefert wurde, dachte ich, dass wir das nie schaffen würden. Aber gemeinsam hat alles ganz wunderbar geklappt“, berichtet Einrichtungsleiterin Kathleen Walkenhorst. „Eine tolle Leistung“, befindet auch Bürgermeister Timo Natemeyer, der die Bedeutung der Einrichtung für die Ortschaft hervorhebt.

Meisen-TV

Der natürliche Spielraum ist aber nur ein Baustein im pädagogischen Konzept der zertifizierten Bewegungskita Brockhausen, die sich „Haus der kleinen Forscher“ nennen darf und in diesem Sinne auch Waldwochen sowie Lernwerkstätten für drinnen und draußen anbietet. Um die Natur geht es auch beim Meisenprojekt, das die Kita einem engagierten und naturbegeisterten Großvater verdankt: Zwar gilt Friedrich Gerdoms ornithologisches Interesse vorwiegend den Mauerseglern, doch diese am Kindergarten anzusiedeln, schien nicht erfolgversprechend. Meisen würden sich besser als Beobachtungsobjekte eignen, war man sich einig, und so gehört jetzt eine Meisenbeobachtungsstation zur Einrichtung: Ein mit einer Kamera ausgestatteter Nistkasten an der Außenwand überträgt die Live-Bilder vom Meisenleben direkt in den Eingangsbereich des Kindergartens – „in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung“, wie der Bürgermeister nicht ganz ernst gemeint versicherte.

Kükennest

Wie Kathleen Walkenhorst berichtet, heißen die Regelgruppen, die von je 25 Kindern besucht werden, jetzt Storchen- und Meisennest. „Und für die Kinder war sonnenklar, dass die 15 Kinder der Krippengruppe das Kükennest besuchen würden“, freut sie sich darüber, wie sehr die Kinder den Naturgedanken verinnerlicht haben. Allein schon daran, dass die Kinder beim Nistkasten nicht nur mitgebaut haben, sondern dass das Meisenprojekt sich auch in der Namensgebung der neuen Kindergruppen niederschlägt, zeige sich, wie ganzheitlich und themenübergreifend die Kita Brockhausen arbeite, lobt Carsten Meyer, Erster Gemeinderat und Geschäftsführer der Kinderland Bad Essen gGmbH. Für Johannes Geers, der im Namen von Innogy den Preis überreichte, ist das Engagement für Umweltbildung der Einrichtung herausragend; „ein gutes Vorbild in Sachen Umweltschutz“, ergänzt Bürgermeister Natemeyer.

Das Innogy-Preisgeld soll ebenfalls in das Außengelände investiert werden: Im östlichen Teil des Grundstücks soll ein „etwas ruhigerer Gartenteil entstehen, mit Hochbeeten und Naschgarten, mit heimischen Pflanzen, die man nicht mehr so oft findet“, erläutert Kathleen Walkenhorst mit ihrer ansteckenden Begeisterung. Nachhaltig eben. Die Pläne dafür hat sie quasi schon in der Schublade.