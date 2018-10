Bad Essen. Als Kind war der Lieblingssaft von Claudia Himmelstoß „Picobello“, ein Orangen-Fruchtsaftgetränk. Heute leitet sie in vierter Generation das traditionelle Familienunternehmen Lammersiek in Bad Essen.

Hier wird seit über 70 Jahren regionales Streuobst zu wertvollen Fruchtsäften im Lohnmostverfahren verarbeitet. Bad Essen ist in der Region auch die einzige Mosterei, da man die nächsten erst in Bad Iburg und Halle in Westfalen findet.

Mit kaufmännischer Basis

Von Kindesbeinen an wuchs Claudia Himmelstoß mit in den Betrieb. „Man lebt das mit, obwohl meine Eltern mir das freigestellt haben“, erklärt die gebürtige Bad Essenerin, die nach ihrem Abitur erst eine Lehre zur Speditionskauffrau absolvierte. „Um eine kaufmännische Basis zu haben.“ Daran schloss sich ihr Studium zur Getränketechnologin. So gehören heute zu ihren Aufgaben der Ein- und Verkauf, die Produktplanung, aber auch die Produktentwicklung, wenn etwas Neues geplant ist, Rezepturen errechnen, ausmischen.

Denn: „Wenn man verschiedene Säfte abfüllt ist man immer von den Rohwaren abhängig, wie die Natur sie beschaffen hat. Danach ermittelt man sein Rezept, was regelmäßig neu gemacht wird“, erläutert die Mutter eines 15-jährigen Sohnes, dass das Produkt nie gleichbleibend ist, sondern mit der Saison mittels der Reifegrade mit lebt. Unterstützung bekommt Claudia Himmelstoß von drei festangestellten Mitarbeitern und, je nach Saison, von sieben bis zehn Aushilfs- oder Teilzeitkräften. Was sie besonders freut: „Manchmal helfen uns auch Schüler bei der Obstannahme.“

80 Tonnen Obst jährlich

Äpfel, Birnen, Rhabarber, Johannisbeeren, Stachelbeeren werden bei der Firma Lammersiek zu köstlichen Fruchtsäften verarbeitet. Dafür wurden im letzten Jahr zum Beispiel rund 80 Tonnen Obst angeliefert. „Weil kaum etwas da war“, geht die 50-Jährige auf diese geringe Menge ein. Durch die vielen Sonnenstunden in diesem Jahr gab es jedoch eine wahre Schwemme an Äpfeln, die auch viel süßer sind als sonst. So wurden in Bad Essen bislang rund 250 Tonnen an Äpfeln und Birnen verarbeitet.

Die Gesamtmischung

Wenn die Leute ihr Obst bringen, bekommen sie auch direkt von ihren eigenen Früchten die Säfte mit? Himmelstoß: „Das schaffen wir leider nicht; wir haben quasi die Gesamtmischung, die in Glasflaschen abgefüllt wird. Für uns ist Glas die beste Verpackung, weil es geschmacksneutral ist, keine Schadstoffe abgibt und vom Umweltgedanken auch besser ist, da es Pfandflaschen sind, die möglichst zurückkommen sollten.“

Weitere Annahmestellen

Im Übrigen hat die Fruchtsaftkelterei weitere Annahmestellen in Ankum, Hunteburg und Pr. Oldendorf-Hedem. Allerdings wird dort kein Saft hergestellt, sondern die Früchte werden weiter nach Bad Essen geliefert.

Wenn man zum Beispiel 50 Kilo Äpfel hat – wie viele Flaschen Apfelsaft ergibt das? „Das sind 40 Flaschen á 0,7 Liter. Auf diese Menge entfällt noch eine Verarbeitungsgebühr, weil wir Lohn, Energie reinstecken und die Flaschen müssen mit einem Verschluss und dem Etikett versehen werden“, veranschaulicht die Getränketechnologin.

Wie ein Laufzettel

Wie funktioniert das Lohmostverfahren? „Man bringt das Obst, was auf einem Zettel notiert wird, kann aber über den ganzen Herbst weiter sammeln. So kann man über das ganze Jahr sein Kontingent abholen. Quasi wie ein Laufzettel, wo hinten immer notiert wird, wie viel man an Saft abgeholt hat. Mit dem Umrechnungssatz 50 Kilo gleich 40 Flaschen bei Äpfeln; bei Birnen sind es nur 35 Flaschen“, stellt Claudia Himmelstoß dar.

Verarbeitet an Äpfeln wird häufig der Westfälische Gülderling. „Dann gibt es eine Birnensorte die ‚Köstliche von Charneux‘, die ein tolles Aroma hat und wo wir gerne Apfel-Birnensaft draus machen“, schwärmt die Firmenchefin, die ein breites Spektrum an Obst verarbeiten lässt.

Streuobstwiese in Rattinghausen

Zudem haben Lammersieks vor einiger Zeit eine Streuobstwiese in Rattinghausen angelegt. „Speziell alte Sorten, weil die mehr Aroma haben“, betont sie. „Wir haben auch seit 20 Jahren eine Bio-Zertifizierung, verarbeiten seit 30 Jahren regionales Bio-Obst und arbeiten genauso lange mit dem BUND zusammen, mit dem wir einmal im Jahr eine Aktion machen.“

Daher wünscht sich Claudia Himmelstoß: „Dass unsere Kunden uns auch weiterhin treu bleiben, Apfelbäume neu anlegen und pflanzen, vielleicht auch mit Unterstützung des BUND, aber auch Wildblumenwiesen aufleben lassen.“