Bad Essen. Von anderen lernen und Erfahrungen austauschen: Das stand im Mittelpunkt der Tagung „Landwirtschaft geht neue Wege“, bei der Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer mehr als 40 Gäste im Schafstall Bad Essen vom Bauern über die Ökotrophologin bis hin zu Verbrauchern begrüßte.

Klimawandel, Biodiversität, sinkende Bodenfruchtbarkeit, Tierwohl – häufig werden die Probleme angesprochen. Bei dieser Tagung ging es um konkrete Projekte und ihre Initiatoren. Auch Landrat Michael Lübbersmann ging in seinen einleitenden Worten auf die aktuelle Situation ein: „Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, woher die Lebensmittel stammen, die sie essen, und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden.“ Transparenz und die Nähe zum Produzenten seien hierbei wichtige Aspekte, die Vertrauen schaffen. Lübbersmann plädierte stark für ein Nebeneinander und ein Miteinander der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft und einem regen Austausch.

Er begrüßte ausdrücklich die Initiative der Cittaslow und Fairtrade Town Bad Essen im Bemühen um Nachhaltigkeit und Fairness für alle. Dazu gehören natürlich auch faire Preise für Lebensmittel, sodass sich eine aufwendigere Produktion für die Erzeuger lohnt. Als Paradebeispiel nannte er den Cittaslow-Landmarkt mit regionalen Anbietern, der am nächsten Tag auf dem Kirchplatz stattfand.

Regional, handwerklich, naturbelassen

Als erster Referent stellte Wolfgang Johanning vom Milchhof Johanning aus Rehden seinen landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb mit Molkerei, Milchtankstelle sowie Molkerei-Laden vor. Der Bauer betonte unter anderem die besondere Futtererzeugung in seinem Familienunternehmen. Statt auf Sojaschrot und Importfuttermittel zu setzen, werden Johannings 120 Milchkühe mit gentechnikfreien Futterrationen aus eigenem Anbau sowie hofeigenen Kraftfuttermischungen gefüttert. Und dass man diese Qualität schmecken kann, das bewiesen einige Kostproben seiner naturbelassenen Produkte, die es auch im Bad Essener Lebensmittelgeschäft gibt.

Eine Frage der Haltung

Um ganz andere Tiere ging es im Vortrag von Martin Steinmann, der seinen Hof in Lotte seit 25 Jahren unter dem Neuland-Siegel bewirtschaftet. „Wir sind kein Bio-Hof“, betonte Steinmann direkt zu Beginn. Dennoch stammt sein Fleisch aus besonders artgerechter und umweltschonender Tierhaltung. Seine Mastschweine sehen Tageslicht, haben Stroh im Stall, ganzjährigen Auslauf und dürfen ihre Ringelschwänze behalten. Und auch seine 1500 Legehennen können jederzeit aus dem Stall und nach Herzenslust picken und scharren.

Wo Milch und Honig fließen

Weiter ging es mit einer kleinen Talkrunde, in der Edgar Klinger die richtigen Fragen stellte, um mehr über die Direktvermarktung von Milch und Honig in Bad Essen-Harpenfeld zu erfahren. Landwirtin Anna Schlukat berichtete nicht nur selbstbewusst über die positive Entwicklung ihrer Milch- und Käsetankstelle, sondern lieferte auch Investitionszahlen und beschrieb den Mehraufwand und die dahinterstehende Bürokratie. Als es dann um das flüssige Gold ging, machte Bio-Imker Thomas Schulte geradeheraus klar: „Bienen fliegen grundsätzlich jede Blüte an, egal ob gespritzt oder nicht gespritzt“. Der Unterschied zwischen ökologischem und konventionellem Honig läge in der Haltung der Bienen und der Arbeitsweise der Imker. Seine Einschätzung zur Bienenfreundlichkeit Bad Essens: Die Grundvoraussetzungen seien recht gut, hier gäbe es eine attraktive Vegetation für seine 500.000 Arbeiterinnen.

Die Verbraucher mit einbinden

Nach einer kleinen Pause mit Kaffee, Kuchen, Kostproben zur Stärkung und intensiven Gesprächen ging die Tagung mit Dorle Gothe, Vorstand der Regionalwert AG Rheinland, weiter. Sie stellte die Bürgeraktiengesellschaft vor, in der Bürger sich durch den Kauf von Aktien an der nachhaltigen Entwicklung der Region beteiligen. Besonders Landwirte sind durch den Klimawandel so direkt und unmittelbar betroffen, wie keine andere Branche. Mit dem Konzept der „solidarischen Landwirtschaft“ teilen sich Konsumenten und Erzeuger die Verantwortung und das unternehmerische Risiko für den Betrieb – die Vision einer zukunftsfähigen Landwirtschaft.

Anzeige Anzeige

Abgerundet wurde die Tagung durch Hannah Kahle von der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück, die sich im Forschungsprojekt Petra dem meist importierten Frischgemüse widmet, um es regional zu stärken und vor allem geschmacklich zu verbessern. „Die Massenproduktion ist auf schnelles Wachstum, hohe Erträge und die Fruchtfestigkeit ausgelegt“, so Kahle, dabei gehe der Geschmack verloren. Das Forschungsteam um Kahle hat sich deswegen im Verbund mit Partnern das Ziel gesetzt, eine geschmackvolle und relativ ertragsreiche Tomatensorte züchten.

Am Ende des Tages war die Veranstaltung für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Ideen und Ansichten, Projekte und Konzepte wurden rege ausgetauscht und unter die Lupe genommen. Allen gemeinsam die Forderung: Schluss mit einer Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie, die Mensch und Umwelt schadet und mehr Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten.