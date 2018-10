Wittlage. Die Abstimmung über Erhalt oder Abriss des Speichers an der Marina erfolgt am 11. November. Die Abstimmungsberechtigten wurden mittlerweile per Benachrichtigungskarte informiert. Wie bei einer Wahl ist auch hier die Möglichkeit der Briefabstimmung gegeben. Hiervon haben bislang 230 Personen Gebrauch gemacht, so Bürgermeister Timo Natemeyer in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Der Verwaltungsausschuss des Bad Essener Rates hatte in seiner Sitzung am 13.9.2018 das Bürgerbegehren zum Erhalt des Speichers für zulässig erklärt und den Termin für einen Bürgerentscheid auf Sonntag, 11. November, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, festgelegt. Die mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragestellung auf dem Stimmzettel lautet: „Sind Sie dafür, dass der Speicher, Hafenstraße 4 in Bad Essen, erhalten bleibt?“ Abgestimmt werden kann in den auf den Benachrichtigungskarten angegebenen Wahllokalen.

Das Bürgerforum zum Speicher-Thema in der Aula der Grundschule Bad Essen wurde unterdessen von knapp 300 Interessierten besucht. Bürgermeister Natemeyer betonte am Donnerstag im Rat: „Mich hat gefreut, dass die Veranstaltung in sachlicher Form verlaufen ist. Dieses wünsche ich mir auch für die weiteren Diskussionen bis zum Tag der Abstimmung. In gut drei Wochen werden wir Klarheit darüber haben, in welche Richtung im Sanierungsgebiet weitergegangen wird.“

Umfeldgestaltung

Die Umfeldneugestaltung westlich des Speichers im Sanierungsgebiet „Hafenstraße“ wird seit Ende Mai diesen Jahres durch die Firma Wieboldt aus Neuenkirchen-Förden umgesetzt. Der Wendehammerbereich an der Hafenstraße vor dem bestehenden Gastronomiebetrieb wurde bereits in Asphaltbauweise hergestellt. Der Park und Festplatz konnte nach Verlegung von Versorgungsleitungen, die für Veranstaltungen vorgesehen sind, mit Bordsteinen eingefasst und vollständig gepflastert werden, sodass erhebliche Flächen der Gesamtmaßmaßnahme bereits endgültig fertiggestellt sind, so Bürgermeister Natemeyer.

Die bereits bestehende Anlegestelle im Bereich des Speichergebäudes, sowie eine Treppenanlage, wie sie bereits am Speicher besteht, konnte in den letzten Wochen fertiggestellt werden. Derzeit wird die Promenade gepflastert. Mit einem Abschluss der Gesamtmaßnahme wird Anfang November gerechnet.