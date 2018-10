Der Speicher am Mittellandkanal. Hier ein Blick auf das Gebäude aus Richtung Schulallee. Foto: Rainer Westendorf

Bad Essen. Erhalt oder Abriss des Speichers am Mittellandkanal in Bad Essen? Darüber entscheiden die Wahlberechtigten am Sonntag, 11. November. An diesem Tag findet der Bürgerentscheid in der Gemeinde statt. Auf einem Bürgerforum in der voll besetzten Aula der Grundschule wurden am Mittwochabend die Argumente für und gegen den Speichererhalt ausgetauscht.