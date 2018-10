Neue Beamte an den Polizeistationen Bad Essen und Bohmte CC-Editor öffnen

In der Polizeistation Bad Essen wurden zwei neue Beamte vorgestellt. Das Bild zeigt Uwe Meyer und Julia Westerfeld in der vorderen Reihe, dahinter (von links) Frank Kintscher, Werner Wischmeyer, Robert Wellmann, Timo Natemeyer und Ann Oldiges. Foto: Hubert Dutschek

Bad Essen. Wie auch schon in den vergangenen Jahren gab es auch jetzt zum Oktober einen Personalwechsel bei der Polizei. Julia Westerfeld verrichtet den Dienst nun an der Polizeistation Bohmte und Uwe Meyer in Bad Essen.