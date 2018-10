Bad Essen. Auch wenn die sommerlichen Temperaturen dem kalendarischen Herbstbeginn einfach nicht weichen wollen, es ist trotzdem an der Zeit: die Tier- und Pflanzenwelt bereitet sich emsig auf den bevorstehenden Winter vor und auch für das Bildungszentrum Kubikus geht mit dem Herbstfest eine weitere veranstaltungsreiche Saison dem Ende entgegen.

Besonders stolz ist das Kubikus-Team darauf, die Waldbühne diese Saison mit ideenreichen Stücken aus dem Leben der Waldbewohner bespielt zu haben. Um dies gebührend zu feiern, lädt das Bildungszentrum am Sonntag, 28. Oktober, zum kreativen Herbstfest in die Platanenallee 24 nach Bad Essen ein.

In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr können sich Familien mit ihren Kindern, Großeltern mit Enkeln sowie alle anderen Naturinteressierte bei Kubikus auf den Jahreszeitenwechsel einstimmen. Trotz der sommerlichen Hitze und des fehlenden Regens, verabschiedet sich die Natur mit einem Paukenschlag: noch einmal gibt es leuchtende Farben und Früchte in Hülle und Fülle. Die Tiere, die nicht in den Süden reisen, laben sich am herbstlich gedeckten Tisch und richten sich allmählich auf die kommende Winterzeit ein. So auch die Haselmäuse, Igel und Eichhörnchen des angrenzenden Waldes.

Kreative Workshops

Passend zum Wissensteil, wird es auch wieder kreative Workshops geben. Phantasievolle Tiermasken, geschmückt mit allerhand herbstlichem Gestrüpp, sollen gebastelt werden. Dazu können sich Interessierte Kurzgeschichten aus dem Leben im Wald überlegen, die auf der Waldbühne dann aufgeführt werden.

Zur Stärkung wird es das traditionelle Stockbrotbacken am Lagerfeuer geben. Der Eintritt zum Herbstfest ist kostenlos. Für die frisch gebackenen Waffeln und die Getränke wird um eine Spende gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gebäude bei Kubikus statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kubikus-badessen.de oder telefonisch unter Tel. 0151/20149747.