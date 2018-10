Zum Foto-Gag mit Meisterschale bereit: Trotz einer Niederlage strahlt die „fantastische Vierte“ mit (hinten von links) Conner van Zuijlen, Paul Kowert, Harry Tiessen, Patrick Truschkowski, Jonathan Vehrs, Ben Walenzko, Simon Bloem, Niklas Hagen, Jotam Engbrecht sowie (vorne) Achim Fricke, Trainer Henrik Kollweier und Hartmut Uhlmann.Foto: VfL Lintorf

Lintorf. Volleyball total im Volleydome! Am Samstag steigt nicht nur ab 19 Uhr das Regionalliga-Top-Spiel der ersten Herrenmannschaft des VfL Lintorf gegen den Oldenburger TB in der guten Stube des VfL. Bereits ab 14 Uhr kämpfen drei VfL-Teams um Punkte in ihren Ligen.