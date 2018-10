Kaninchenausstellung am Wochenende in Eielstädt MEC öffnen

Das Spektrum der gezeigten Kaninchen reicht bei der Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins I 73 Bohmte von „Hellen Großsilber“ bis zu Deutschen Riesenschecken. Foto: Karin Kemper

Eielstädt. Wer holt den Titel des Vereinsmeisters? Diese Frage gehört zur Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins I73 Bohmte und Umgebung, die am Wochenende 20./21. Oktober 2018 in der Reithalle in Eielstädt stattfindet.