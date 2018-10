Essenerberg. Christiane König hat als neue Chefärztin der Paracelsus-Wittekindklinik auf dem Essener Berg die Geschicke der Klinik von Klaus Amann übernommen. König ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie.

Mit ihr übernehme eine erfahrene Ärztin in der psychosomatischen Medizin die Position der Chefärztin, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Sie war bereits mehrere Jahre als leitende Oberärztin in der Wittekindklinik tätig und sei somit bestens mit den Abläufen vertraut. Zudem kann die Ärztin auf eine über 14 Jahre lange Tätigkeit in einer Klinik für stationäre Psychotherapie und Psychosomatik zurückblicken.

Wirkungsvolle Behandlung

König wolle nun einen Beitrag dazu leisten, dass die Klinik sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter ein attraktiver Ort bleibt, an dem wirkungsvolle Behandlung gelingt. Besonders wichtig sei ihr, dabei Hand in Hand mit dem gesamten Team zu arbeiten.

Der Paracelsus-Kliniken Konzern wurde erst kürzlich von der Schweizer Beteiligungsholding Porterhouse Group AG übernommen. Unter dem neuen Eigentümer soll jetzt die psychosomatische Rehabilitation in Bad Essen ausgebaut werden.