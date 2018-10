Bad Essen. 25 Jahre Gesundheitszentrum Marita Lorenz Bad Essen. Hinzu kommt, dass sie vor fünf Jahren das Fitnessstudio an der Schulallee in Bad Essen übernahm, das 25 Jahre zuvor Reinhard Brede gründete. Lorenz benannte es in „Aktivita Fitness + Sport“ um.

Für sie und ihrem Team Anlass genug, diese insgesamt 30 Jahre Fitness in Bad Essen mit zwei Jubiläums-Aktionstagen an der Schulallee zu feiern. Dort hat mit Irmgard Wilmering eine langjährige kompetente Mitarbeiterin von Marita Lorenz die Studioleitung übernommen. „Ich stelle mich dieser Herausforderung als Leiterin des „Aktivita Fitness + Sport“ gerne. Altbewährtes werden wir beibehalten, aber auch Neues erarbeiten und entwickeln“, so Irmgard Wilmering.

Kunden, Patienten und Gäste

„Wir feiern, weil wir unseren Kunden, Patienten und Gästen ‚Danke‘ sagen wollen. Denn all das wäre nicht möglich, wenn wir uns nicht an diesem Kundenstamm erfreuen könnten, worüber wir sehr dankbar und glücklich sind“, erklärt Marita Lorenz, die weiter als Frage „Warum trainieren hier so viele?“ aufwirft. Antwort: „Weil wir uns speziell, gerade am Standort an der Schulallee für das Original-Fitnessstudio entschieden haben. Aber familiär geführt mit persönlicher Atmosphäre und einem liebevollen Ambiente. Und ganz wichtig: Qualität in der Betreuung.“

Ein Ernährungscheck

Dem sei auch geschuldet: „Wir machen hier einen Fitnesscheck, was nicht viele Fitnessstudios machen. Aber auch einen Ernährungscheck mit nachfolgender Ernährungsberatung.“ Im gleichen Atemzug geht Marita Lorenz auf das Jugendtraining ein. „Dort kümmern wir uns um die Jugendlichen im Speziellen, auch zum Thema ‚Ernährungscheck, Ernährungsinformationen‘.

Stichwort Eiweiß, Protein Support – das ist uns wichtig, vernünftige Hintergrundinformationen zu geben, wie: Was macht Sinn im Rahmen von Krafttraining im Jugendalter, aber auch später? Da wollen wir unserem Anspruch gerecht werden und authentisch sein“, unterstreicht die Bad Essenerin.

Jubiläums-Aktionstage

Hinzu kommt im Aktivita Fitness + Sport ein vielfältiges Angebot auf der Gerätefläche. Davon konnten sich die Besucher während der Jubiläums-Aktionstage überzeugen und auch gleich selbst mitmachen. Wie beispielsweise beim Zumba, Tabata, Yoga, Bauch-Beine-Po oder Functional-Outdoor/Indoor. Andere wiederum nahmen am mehrstündigen Indoor Cycling Marathon teil. „Der Functional-Trainingbereich In- und Outdoor ist neu“, so Lorenz.

Ein umfassendes Kursangebot

Das andere Steckenpferd von ihr und ihrem Team, dem Marita Lorenz ebenfalls einen großen Dank ausspricht, sei ein umfassendes Kursangebot. „Grundsätzlich kann man bei uns ein Schnuppertraining vereinbaren, denn unser Motto ist „Qualität – Transparenz – Vertrauen“. Und: „Ich bin sehr glücklich, dass Irmgard Wilmering die Studioleitung übernommen hat. Da trifft sich Fachkompetenz mit Power und einem unglaublichen Engagement.“