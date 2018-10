Lintorf. Auf einen erfolgreichen Sonntag im heimischen Volleydome hatten die Volleyballdamen des VfL Lintorf gehofft und daran auch geglaubt gegen den Tabellennachbarn TV Cloppenburg. Doch der ersehnte erste Sieg in der 3. Liga blieb aus, denn es gab im fünften Spiel die fünfte Niederlage und das deutlicher als oftmals zuvor ohne einen Satzgewinn als Trost mit 0:3.

Und das mit so etwas wie Trost in Kleinausgabe mit drei knappen Sätzen mit 25:21, 25:23 und 26:24 im Duell zweier Kellerkinder, wobei Cloppenburg mit einem Spiel weniger bereits vier Punkte hat bei der Enge im Keller, den VC Münster (1 Punkt aus 2 Spielen) und ASV Senden (1 aus 4) komplett machen.

Obwohl auf Lintorfer Seite mit Laura Fischer (Krankheit) und Linda Hinsken (Verletzung) gleich zwei Akteure fehlten, welche nur durch Jugendspielerin Malin Hörsemann kompensiert wurden, starteten beide Mannschaften gut ins Spiel und boten sich von Anfang an ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Ligapunkte.

Cloppenburg war jedoch spielstärker und zog mit einem kleinen Vorsprung im ersten Satz davon. Durch starke Aufschläge schaffte es die Heimmannschaft, den Rückstand aufzuholen und auszugleichen, jedoch fehlte am Ende des Satzes die nötige Durchschlagskraft. Mit 25:21 ging der erste Satz an die Gäste aus dem Oldenburger Münsterland.

Zu Beginn des zweiten Satzes wirkte der VfL Lintorf zunehmend nervös. So konnten die Zuschauer erst ab Mitte des Satzes ein Zusammenspiel in der Mannschaft beobachten. Mit dieser Leistungssteigerung wurde das Spiel auch wieder ausgeglichener. Einige lange Ballwechsel mit herausragenden Abwehraktionen begeisterten die Zuschauer und sorgten für eine Menge Applaus im Volleydome. Dem Lintorf fehlte am Ende jedoch die Gelassenheit. So verlor der VfL die letzten zwei Punkte zum Satzgewinn.

Der letzte Satz war weiterhin durch lange Spielzüge charakterisiert, die die Lintorfer Damen meist für sich entscheiden konnten. Bis zur Mitte des Satzes lagen sie stets in Führung. Jedoch hatte die Damen aus Cloppenburg der Ehrgeiz gepackt. So kämpften sie sich noch mal ran. Auch die Fans, die an dem Sonntag in die Halle gekommen waren, hatten den Nervenkitzel gespürt und die Heimmannschaft angefeuert.

Am Ende fehlte ihnen aber noch ein wenig Glück und Erfahrung, um den dritten Satz zu gewinnen, wodurch Cloppenburg die Partie nach 1:10 Stunden in allen drei Sätzen für sich entscheiden konnte und mit drei Punkten nach Hause fuhr.

Lintorf spielt emit Alessandra D’Argento, Anne Maaß, Erika Weinmeister, Janina Depker, Jannika Groß, Kristina Gierke, Larissa Claaßen, Malin Hörsemann, Merle Hörsemann, Theresa Bahr.