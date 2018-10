Bad Essen. Mit seiner Virtuosität, seinem brillanten technischen Können, seiner sprühenden Energie und Lebendigkeit hatte der ukrainische Pianist Artem Yasynskyy im Bad Essener Schafstall so überzeugt, dass er nach gut zwei Stunden von einem begeisterten Publikum Bravorufe, frenetischen Applaus und nach der ersten Zugabe auch stehende Ovationen bekam.

Auf Wunsch einer Besucherin hatte er nämlich die Bach´sche Toccata d-moll in einer Bearbeitung von Busoni so gigantisch erklingen lassen, dass man nur noch staunte, dass das Klavier solch differenzierte Anschlagsregister hat. Denn es klang wie eine voluminöse Orgel. Für den versierten und wettbewerbserfahrenen jungen Pianisten offensichtlich kein Problem, der auf Einladung des Kunst- und Museumskreises in Bad Essen gastierte. „Da hüpft das Herz des Veranstalters“, meinte Hartwig Ventker, als er zum Auftakt den mehr als gut gefüllten Schafstall sah

Hochschule für Künste

Im Gepäck hatte der Konzertpianist, der bereits mit acht Jahren sein erstes Konzert gab und seit 2015 im Hauptfach Klavier an der Hochschule für Künste in Bremen lehrt, nur große Komponisten und deren Werke. Wie Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate B-Dur KV 281, die 1744 entstand. Im ersten Satz „Allegro“ hat der Komponist zu Beginn Sechzehntel und Zweiunddreißigstel einfließen lassen, um ihn dann spielerisch, fast wie eine Spieluhr, ausklingen zu lassen. Hinter dem langsamen Satz, dem „Andante amoroso“ steht eine zauberhafte Liebesarie. Im Finalsatz „Rondeau-Allegro“ hat Mozart einen Moll-Abschnitt und Orchestereffekte „eingebaut“. Effektvoll brachte Artem Yasynskyy diese Sonate zu Gehör.

„Leidenschaftlich-düster“

Ludwig van Beethoven vollendete seine Sonate f-moll op. 57, die bekannte „Appassionata“, die zu seinen populärsten Stücken gehört, wahrscheinlich 1806. Er widmete sie Graf Franz von Brunsvik. Mit „leidenschaftlich-düster“ wird diese dreisätzige Sonate oft in Konzertführern assoziiert. Doch das Gegenteil ist eher der Fall, sodass man sie durchaus als temperamentvoll, spannend bezeichnen kann. Der Ukrainer musste jedenfalls technisch alle Register ziehen, was ihm bravourös gelang. Für einige Besucher war diese zeitweise entfesselte Klangwucht wohl zu kraftvoll, sodass sie die Plätze wechselten.

„Aus dem Karneval“

Nach der Pause dann Edvard Grieg, auf dessen kompositorisches Schaffen die norwegische Volksmusik erheblichen Einfluss hatte. Als programmatische Musik kann man seinen Zyklus „Aus dem Volksleben“ op.19 mit den Sätzen „Auf den Bergen“, „Norwegischer Brautzug im Vorüberziehen“ und „Aus dem Karneval“ bezeichnen, die der Pianist meisterhaft interpretierte. Schlusspunkt dieses fulminanten Konzerts war Sergej Prokofievs „Sonate Nr. 8 B-Dur“ op. 84. Die dritte seiner drei Kriegs-Sonaten, die am 30. Dezember 1944 von Emil Gelils uraufgeführt wurde. Mit einem melancholisch-geheimnisvollen Thema begann Yasynskyy den ersten Satz „Andante dolce“.

Der zweite „Andante sognando“ ist traumhaft, begleitet von einigen typisch Prokofiev artigen Harmonien. Der letzte „Vivace“ beginnt mit mehreren Arpeggien, um kurze Zeit später in einen walzerartigen Abschnitt voller Dissonanzen, aber auch kräftigen Oktaven zu münden.