Wittlage. Am Freitagnachmittag kam es auf der B 65 in Bad Essen-Wittlage zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Ein 40-jähriger Mann aus Belm befuhr laut Polizei gegen 16 Uhr mit seinem Audi die Bundesstraße in Richtung Bad Essen. In Höhe der Burgstraße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer eines Opels, ein 43-jähriger Mann aus Stemwede, fuhr in das Heck des Audis.

Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Die beiden Fahrzeuge wurden schnell von der Bundesstraße entfernt, so dass es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.