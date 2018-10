Bad Essen Zwei Bands aus dem Nordwesten Frankreichs werden im Rahmen des Austauschkonzerts „INI:Échange“ am Samstag, 27. Oktober, im TriO zusammen mit der Osnabrücker Bluesrockband Jail Job Eve auftreten.

Das INI:Échange ist ein musikalisches Austauschkonzert zwischen den Partnerschaftsvereinen in Bad Essen und Bolbec. Es ermöglicht den teilnehmenden Musikern, die Partnerstadt und ihre Musikkultur kennenzulernen – und in einer für sie komplett fremden Stadt aufzutreten.

Nachdem im vergangenen Jahr Künstler aus der Region Osnabrück nach Bolbec gefahren sind, werden dieses Jahr französische Bands den Weg ins Wittlager Land antreten. Empfangen und betreut werden die Bandmitglieder von Freiwilligen der Musik:INI aus Bad Essen. Sie kümmern sich auch um die Ausrichtung des Konzerts.

Atmosphärischer Post-Rock trifft auf Blues

Am Samstagabend werden die französischen Bands „Empty Space“ und „Piece of You“, sowie auf deutscher Seite „Jail Job Eve“ die Chance haben, Musikbegeisterte in Bad Essen zu überzeugen. Während Empty Space mit atmosphärischem Post-Rock und anspruchsvollen Songarrangements die Zuhörer begeistern will, basieren die Songs von Piece of You auf einem anderen Konzept. Ihre Musik geht stringenter nach vorne und folgt einer klareren Struktur. Die Essenz von Jail Job Eves Songs sind die Bluesrock-Einflüsse aus den 1960er Jahren, die die fünfköpfige Gruppe mit einem modernen Sound und souligem Gesang verpackt.

Einlass für das Konzert im TriO Bad Essen ist um 19.00 Uhr, die Bands beginnen um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro.