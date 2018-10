Bad Essen. Nachdem sich die Jungen und Mädchen der Jugendgruppe des THW Bad Essen bereits im vergangenen Jahr das Bronzeabzeichen erarbeitet und auch bestanden haben, wurde dieses Jahr auf das THW-Jugendabzeichen in Silber hingearbeitet.

Nach wochenlanger Vorbereitung unter Aufsicht des Ausbilders Jens Treustedt, war es dann soweit. Die fünf Jungen und Mädchen sind für das Abzeichen nach Cloppenburg gefahren, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen.

Holzbearbeitung und Knotenlehre

Nach der theoretischen Prüfung wurden sie in der Praxis unter anderem in THW-spezifischen Aufgaben, wie beispielsweise Holzbearbeitung und Knotenlehre, geprüft. Diese wurden zwar schon im Jahr zuvor beim Bronzeabzeichen abgefragt, die Aufgaben waren beim Silberabzeichen jedoch um einiges umfangreicher. Dazu kam dieses Jahr die Anwendung von Koordinaten auf einer Landkarte und Grundkenntnisse in Erster Hilfe.

2019 das Goldabzeichen

Im nächsten Jahr soll dann das Goldabzeichen in Angriff genommen werden. Wer ebenfalls den Weg bis zum Goldabzeichen beschreiten möchte, ist in der Jugendgruppe des THW willkommen. Mehr Informationen dazu unter www.thw-badessen.de.