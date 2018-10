Weiß, wovon er schreibt: Der Ermitteler und Autor Norbert Horst liest in der Wiehen-Buchhandlung. Foto: Joachim Grothus

Bad Essen. In vielen deutschen Großstädten hat sich eine Parallelwelt entwickelt, in der kriminelle Clans das Sagen haben, wie kürzlich eine ARD-Doku in der Reihe „Kontraste“ deutlich zeigte. Wie sich diese Clans der in Deutschland gestrandeten Flüchtlinge bedienen, ist Thema von Norbert Horsts neuem Roman „Kaltes Land“. Am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr liest er daraus in der Wiehen-Buchhandlung Bad Essen.