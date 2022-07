Die Spuren wurden in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Und wer denkt, das sei schon lange her: Die Abdrücke wurden bereits vor 150 Millionen Jahren in den urzeitlichen Schlamm gedrückt. Auf zwei Beinen laufende Fleischfresser hinterließen die dreizehigen Spuren, langhalsige Pflanzenfresser drückten die rundlichen Fährten in den Schlamm.