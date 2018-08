Lübbecke. Nach intensiven Ermittlungen konnte eine raffinierte Trickdiebin im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke festgenommen werden.

Die 55-jährige Mindenerin steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen vermutlich im gesamten Kreisgebiet die Hilfsbereitschaft - zumeist älterer Menschen - ausgenutzt zu haben. So erschlich sie sich Zugang in Wohnungen und Häuser der Betroffenen und entwendete dann zumeist Geldbörsen oder Handtaschen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass aus Scham nicht jede Tat angezeigt wurde oder die Opfer den Diebstahl noch nicht bemerkten. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Blauer Fiat

Die Frau mit kurzen blonden Haaren ging zumeist ähnlich vor. So klingelte die Diebin in Stemwede-Oppenwehe an der Haustür einer 70-Jährigen. Um 17.30 Uhr ging sie in Hille-Eickhorst über die Garage ins Haus eines 77-Jährigen. Eine 87-jährige Seniorin in Minden-Dützen wurde von ihr ebenfalls aufgesucht. Überall bat sie um Hilfe, die Toilette nutzen zu dürfen. Zwei Tage später trat die Unbekannte gegen 15.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Friedwalde auf. Sie gelangte durch die offene Tür ins Haus. Als sie bemerkt wurde, verließ sie das Gelände. In Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen war sie aktiv. Hier sprach sie ihr späteres Opfer vor dem Haus an. Ebenfalls um einen Toilettengang bat sie dann gegen 20.30 Uhr in Minden-Königstor. Auch hier ließ sie die 80-jährige Geschädigte ins Haus.

Polizei warnt

Neben den gleichlautenden Beschreibungen der Täterin rückte im Rahmen der Ermittlungen zudem ein blauer Fiat Punto in den Fokus der Kripo. .

Wer weitere Hinweise geben kann oder sogar Taten anzeigen möchte, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0571/ 8866-0 an die Polizei in Minden.

Darüber hinaus bittet die Polizei alle Haus- und Wohnungsbesitzer - auch bei der derzeitigen Hitzeperiode - die Haustüren geschlossen zu halten. Versierte Täter benötigen meist nur wenige Sekunden, um an ihre Beute zu gelangen.