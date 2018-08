Lintorf. Der Förderverein Lintorf lädt Interessierte ein zu einem großen Flohmarkt auf dem Lintorfer Dorfplatz. Der Markt findet am kommenden Sonntag, 19. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt.

„Ein typischer Markt, wo sich das Trödeln noch lohnt“, so die Organisatoren. Preisgünstig kann auf dem Dorfplatz an diesem Tag vieles gekauft und auch getauscht werden. Alles, was Keller und Dachboden hergeben, kann an den Ständen präsentiert werden. Standgebühren werden nicht erhoben. Der Förderverein bittet aber um eine Spende für die die Finanzierung des neues Karussells. Um 14 Uhr öffnet dann auch das Dorfplatzcafé. Selbst gebackene Kuchen sowie Getränke werden angeboten. Ab 17 Uhr gibt es außerdem Bratwust vom Grill.

Anmeldungen

Wer einen Flohmarktstand aufbauen will, kann sich anmelden bei Uwe Schleevoigt, Tel. 05472/7562 (ab 18 Uhr) sowie online uwe.schleenvoigt@t-online.de.