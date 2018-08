Heithöfen. Ein mächtiger Ast ist am Donnerstag von einer Eiche auf die Heithöfener Straße gestürzt.

Kein Tornado, kein Sturm und auch keine Windböe…. vielmehr einfach die Trockenheit ließ - wie hier in Heithöfen am Donnerstag zur Mittagszeit- einen 30 bis 40 cm dicken Ast aus den Spitzen der alten Eichen an der Heithöfener Straße in Richtung Levern abbrechen.

Der große Ast stürzte auf die Fahrbahn. Anlieger Jürgen Schmidt bemerkte das gefährliche Hindernis und kümmerte sich um das provisorische Wegräumen, bevor er die Polizei benachrichtigte.

Fazit: Glück gehabt, dass der Ast nicht auf vorbeifahrende Autos, Radfahrer oder Fußgänger gefallen ist.