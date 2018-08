Ehemaligentreffen am 18. August in Bad Essen MEC öffnen

Standort mit Geschichte: die heutige Oberschule Bad Essen. Foto: Oberschule

Bad Essen. Die Oberschule Bad Essen blickt auf eine 150-jährige Geschichte am Standort an der Platanenallee zurück. Einer der Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten ist das Ehemaligentreffen am Samstag, 18. August.