Pr. Oldendorf. Für den Herbst steht der Verein Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf (KuK) mit einem interessanten Kulturprogramm in den Startlöchern.

Das Herbstprogramm startet am 28. September mit dem Kabarett „Die Kaktusblüte“ in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf. Das Dresdner Kabarett ist dort zu Hause, wo sich die große Politik und der alltägliche Schwachsinn treffen. Mit immer wieder überraschenden Pointen verläuft ein Verhör, dass auf subtile Art und Weise das deutsche Verhältnis zur Gewalt im Fernsehen zeigt.

Radio- und Fernsehjournalistin

Eine Lesung mit Christine Westermann aus „Manchmal ist es federleicht“ erwartet die Besucher am 16. Oktober in der Aula der Sekundarschule. Die bekannte Radio- und Fernsehjournalistin erzählt von großen und kleinen Verlusten. Wie schwer wiegt der Abschied von einem Freund, von dem man sicher war, dass er einen überleben würde? Wie leicht kann es sein, eine Stadt, einen Wohnort hinter sich zu lassen, um neu zu beginnen? Der Titel ist Programm: Wenn sie von den kleinen und großen Abschieden erzählt, ist das keineswegs schwermütig oder tieftraurig. Manchmal ist es federleicht. Meistens sogar.

Vermessung der Welt

„Die Vermessung der Welt“ nach dem fantastischen Roman von Daniel Kehlmann bringt das Theater Korona am 26. Oktober auf die Bühne. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermessung der Welt. Die Besucher erleben einen beindruckenden Bilderreigen, der mit viel hintersinnigem Humor und philosophischem Feinsinn dem Leben und Forschen von Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß mit den Mitteln des Objekt-, Figuren- und Schauspieltheaters nachspürt.

Das Mathom Theater

Für Kinder spielt das Mathom Theater am 4. November das Stück „Lieselotte lauert – sogar im Urlaub“. Auf einem Bauernhof lebt die Kuh Lieselotte. Ihr größtes Vergnügen besteht darin, jeden Morgen auf der Lauer zu liegen und den Postboten mit einem lauten „Muh“ zu erschrecken. Zum Glück hat er aber erst eimal Urlaub. Da will Lieselotte auch Urlaub machen.

„String and Whistle Folk“

Freunde des Scottish Folk können sich am 17. November in der Aula der Schule auf „North Sea Gas“ freuen. Was den Iren die „Dubliners“, das sind den Schotten „North Sea Gas“. Die Mannen um Dave Gilfillan sind ein Garant für besten schottischen „String and Whistle Folk“. Wer puren, mitsingbaren Akustik-Folk sucht, ist bei „North Sea Gas“ goldrichtig.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Infos und Karten

Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann, Telefon 05742/700141 zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.