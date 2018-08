Hördinghausen. Wer sich bei anstehenden Arbeiten, Veranstaltungen oder Feierlichkeiten im Schützenverein stets engagiert, darf sich auch mal über einen Orden für treue Vereinsarbeit freuen. So geschehen während des 6. Kommersabend der Schützengemeinschaft Hördinghausen. Dort überreichte Präsident Günter Hohlt Schützenschwester Angelika Hanko diesen besonderen Orden.

In seinem Rückblick erwähnte Hohlt dann Veranstaltungen wie das letztjährige 54. Schützenfest, das Kreisköniginnenschießen in Schwagstorf, die Nikolausfeier für Kinder, den Winterball bis hin zu den intensiven Vorbereitungen des diesjährigen Schützenfestes. Anschließend ließ Vereinssportleiterin Petra Hohlt das Gemeindepokalschießen in Brockhausen, aber auch die Vereins-, Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften Revue passieren. Dabei fasste sie zusammen: „Die Ergebnisse bilden eine Erfolgsbilanz, die die vom letzten Jahr noch übertrifft und auf die wir zu Recht stolz sein können.“

Vereinsmeisterschaften 2018

Petra Hohlt war es auch, die im Rahmen der Vereinsmeisterschaften 2018 die erfolgreichen erstplatzierten Schützen mit Urkunden auszeichnete. Eine ruhige Hand nebst Treffsicherheit hatten bewiesen: Rika Auflage Enja Palmigiani (191 Ringe), Luftgewehr (LG) Schüler Michelle Owen (122 Ringe), LG Jugend Eileen Sahlberg (362 Ringe), LG Herren 2 Maik Rogowski (363 Ringe), Luftpistole (LP) Herren 1 Frederik Balshüsemann (336 Ringe), LP Herren 2 Frieder Niemeyer (326 Ringe), LP Auflage 4 männlich Harald Rogowski (246 Ringe), LG Auflage (ehemals Schützenklasse) männlich Michael Kaltschmidt (294,3 Ringe), LG Auflage (ehemals Schützenklasse) weiblich Jessica Schleufe (301,4 Ringe), LG Auflage Senioren 0 männlich Jörg Vögeding (311,4 Ringe), LG Auflage Senioren 0 weiblich Heike Sahlberg (297,7 Ringe), LG Auflage Senioren 1 männlich Thomas Wiegmann (310,2 Ringe), LG Auflage Senioren 1 weiblich Angelika Hanko (310,1 Ringe), LG Auflage Senioren 2 weiblich Beate Hohmann (307,1 Ringe), LG Auflage Senioren 3 männlich Harald Rogowski (307,2 Ringe) und LG Auflage Senioren 4 männlich Günter Hohlt (313,8 Ringe).

Silberne Nadel

Die silberne Nadel von der Schützengemeinschaft und silberne Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes erhielten für ihre 25-jährige Treue Willi Albertmelcher und Frederik Balshüsemann. Über die Nadel 40 Jahre Schützengemeinschaft Hördinghausen und die goldene Ehrennadel mit Kranz des Deutschen Schützenbundes freuten sich die noch amtierende Königin Yvonne Ehrich, Meike Franke, Petra Hohlt, Uwe Holsing, Roland Köster und Heike Sahlberg.

Ehrennadel „Pro Patria

Zum Abschluss der Ehrungen überreichte der Zweite Vorsitzende des Kreisverbandes Wittlage, Joachim Matthey die Ehrennadel „Pro Patria“ des Schützenbundes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim an Thomas van Schewick und Can Dogan sowie die silberne Verdienstnadel an Hans-Georg Mithöfer.