Sommerfest 2018 der Frettchenfreunde in Wittlage

Frettchen können auch ein weißes Fell haben. Archivfoto: Martin Nobbe

Wittlage. Wer Frettchen mag, wird den Termin garantiert nicht vergessen. Am Samstag, 4. August 2018, ab etwa 10 Uhr findet das Sommerfest der Frettchenfreunde Osnabrück statt – am Senfdamm 4 in Bad Essen-Wittlage.