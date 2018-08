Die Gesprächskreise für pflegende Angehörige bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen sowie Tipps und Unterstützung zu erhalten. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Bad Essen. Am Dienstag, 7. August, starten wieder Gesprächskreise für pflegende Angehörige in den Servicezentren der AOK in Melle und in Bad Essen.