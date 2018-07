Wohnhaus in Barkhausen von Einbrechern heimgesucht MEC öffnen

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Essen-Barkhausen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Symbolfoto: dpa

Barkhausen. In der Zeit von Samstagmittag (14 Uhr) bis Sonntagmittag (13.30 Uhr) geriet ein Wohnhaus an der Buerschen Straße in Bad Essen-Barkhausen ins Visier von Einbrechern.