200. Streetscooter in Bad Essen in Dienst gestellt

Der 200. Streetscooter ist in Dienst gestellt. Das Fahrzeug wurde am Zustellstützpunkt Bad Essen überreicht. Foto: Rainer Westendorf

Wehrendorf. Die Post setzt auf Elektromobilität. Am Montag wurde am Zustellstützpunkt Bad Essen im Gewerbegebiet Papenbreede in Wehrendorf der 200. Streetscooter der „Niederlassung Brief Münster“ der Deutschen Post in Dienst gestellt.