Pr. Oldendorf. Auf der Kreuzung Fünfhausen und Am Bodenbach ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend eine Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Eine Frau aus der Gemeinde Bad Essen zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 36-Jähriger aus Hagen befuhr, so die Polizei, gegen 21.15 Uhr die Straße Am Bodental aus Richtung Schillerstraße kommend. An der Kreuzung zur Straße Fünfhausen wollte er nach rechts auf diese einbiegen. Zeitgleich befuhr die Fahrradfahrerin (53) den kombinierten Geh- und Radweg der Straße Fünfhausen und wollte in diesem Moment die gekennzeichnete Radfahrerfurt queren. So kam es zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Zweiradfahrerin auf die Straßen. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Es entstand geringer Sachschaden.